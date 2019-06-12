Власти ответили на требования мусульман Аджарии об анализе ДНК жертв репрессий

12 июня 2019, 04:58

Правительство Аджарии выделило деньги на проведение ДНК-экспертизы останков расстрелянных в годы большевистских репрессий, как требовали местные мусульмане. Опрошенные "Кавказским узлом" родственники жертв репрессий считают, что останки нужно захоронить вместе, вне зависимости от того, какую веру исповедовали убитые.

"Кавказский узел" писал, что в начале апреля в Батуми на территории, временно принадлежащей патриархии Грузии, обнаружены четыре общие могилы граждан, которые были расстреляны во время большевистских репрессий в 1937-1938 годах. В захоронениях найдены останки около 150 человек. По данным муфтия всея Грузии Беглара Камашидзе, большинство останков принадлежат людям, которые исповедовали ислам. Мусульмане Грузии потребовали провести анализ ДНК найденных останков. Погребение останков было запланировано на 21 апреля, однако затем его отложили на неопределенный срок.

Образцы ДНК с обнаруженных в Батуми останков жертв политических репрессий переданы в национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули в Тбилиси. Сформирована правительственная комиссия по изучению останков, найденных в Батуми, которую возглавляет министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 11 июня сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии.

"Правительство Аджарской Автономной Республики выделило средства на проведение работ по установлению личностей и погребению погибших. В период с 1 по 7 июня эксперты взяли образцы тканей, содержащие ДНК, с останков. Теперь потомки предполагаемых жертв могут обратиться в комиссию по исследованию останков", - рассказал он.

По его словам, для установления родственных связей следует взять пробы ДНК минимум у двух потомков предполагаемой жертвы.

По словам представителя НПО "Исследовательская лаборатория советского прошлого" ("СовЛаб") Иракли Хвадагиани, изъятие найденных останков без предварительного исследования на месте является нарушением.

Останки около 150 человек были найдены в мае 2016 года во время раскопок, проводимых на территории бывшего армейского центра армейских сборов номер 3 по улице Фридона Халваши, переданной министерством обороны во временное пользование Грузинской православной церкви. Останки располагались в четырех разных захоронениях на территории центра армейских сборов.

"При обнаружении трупов обязательно должно было быть возбуждено уголовное дело по расследованию обстоятельств смерти. Следовало установить личности погибших, обстоятельства их гибели, установить убийц до исследования останков криминалистами, археологами. Только после этого останки можно было извлекать из грунта и решать, где перезахоронить. А вместо этого останки выкопали и перенесли в церковь. И уже не имеет для исследователя значения, были они идентифицированы или нет", - сказал Хвадагиани.

По его словам, помимо расстрелов в 1937-1938 годах на территории Батуми в начале прошлого века дважды происходили военные столкновения с Турцией. В частности, в марте 1918 года Советская Россия уступила Батуми и Карс по Брест-Литовскому договору Турции, и турецкие войска в апреле того же года вторглись в город, подавив сопротивление местных жителей.

Брест-Литовский мирный договор - сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года представителями Советской России и Центральных держав (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство), обеспечивший выход РСФСР из первой мировой войны. По этому договору Советская Россия отказалась от Прибалтики, польских, белорусских, украинских, армянских и грузинских территорий. После поражения Германии в первой мировой войне территория нынешней Аджарии перешла Британии, пишет krugosvet.ru.

Второе столкновение имело место в 1921 году, когда турки решили повторно захватить Батуми, однако их отбили остатки армии Грузинской Демократической Республики во главе с генералом Георгием Мазниашвили, напомнил Хвадагиани.

Ранее Хвадагиани на своей странице в соцсети Facebook задался вопросом, чьи останки собирается хоронить Батумская и Лазская епархия - "жертв советских репрессий 1920-1950 годов из Аджарии (большинство из которых, предположительно, были мусульманами) или аскеров армии османов и Мустафы Кемаля".

Епархия прокомментировала вопрос, отметив, что раскопки в 2016 году велись "под контролем криминальной полиции".

"Следует отметить, что у каждого черепа было отверстие... в области затылка. Среди жертв есть женщины. Предметы, обнаруженные в могиле, в частности, советские монеты 30-х годов XX века, показывают, что это захоронение принадлежало... советским гражданам. В гробницах не было военных предметов... Кроме того, найден постаментный крест, который наглядно доказывает наличие в общей гробнице христианских останков (а не турецких солдат)", - говорится в ответе епархии, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook.

Обнаружено пятое захоронение

"Очень важно сейчас провести генетические исследования, чтобы понять, в каком захоронении кто находится. У нас около 50 списков расстрелянных в разные дни. Если мы установим хотя бы одного-двух людей, сравнив их ДНК с ДНК родственников, то сможем узнать, кто именно захоронен в той или иной "братской могиле", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор НПО "Института развития свободы информации" Георгий Клдиашвили.

Комиссия, которую возглавляет Заал Микеладзе, провела в апреле заседание, на которое в качестве экспертов были приглашены представители НПО "Институт развития свободы информации". По их данным, на территории Аджарии с 20 августа 1937 года по 26 декабря 1938 года в разные дни были расстреляны 48 групп людей, общее число жертв составило около 1050 человек.

"Может быть, мы не сможем установить захоронения всех 1050. На данный момент у нас всего 150 останков. Но нужно стремиться выявить как можно больше новых мест захоронения", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член комиссии, историк Рамаз Сурманидзе.

По его словам, обнаружено уже пятое захоронение, исследовательские работы на котором временно законсервированы.

"Есть еще, предположительно, несколько мест массовых захоронений. И сейчас нужно провести исследования, добиться разрешения. Ведь некоторые участки с захоронениями принадлежат частным лицам, а несколько - иностранцам. Так что придется задействовать и дипломатические связи", - сказал он.

На вопрос, сколько человек уже выявили своих предков в списках расстрелянных, Рамаз Сурманидзе ответил, что у комиссии нет этой информации.

Заместитель муфтия Аджарии Адам Шантадзе также отметил, что в муфтияте нет списка родственников жертв.

"К сожалению, у нас нет таких списков. Мы не ведем учет таких людей. Однако, судя по опубликованным спискам, можно предположить, что большинство из расстрелянных - это грузины-мусульмане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также затруднился сказать, когда состоится захоронение останков.

"Нас никто не оповестил", - сказал он.

"Сроки должна установить комиссия”,- сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения и соцзащиты Аджарии.

"О сроках захоронения говорить пока рано. Нужно сначала обнаружить все поддающиеся обнаружению захоронения и провести исследование останков. Если не ДНК, то хотя бы археологические и криминалистические", - сообщил Рамаз Сурманидзе.

Председатель Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе считает, что, если согласно списку, большинство жертв исповедовали ислам, то и хоронить их нужно по исламскому обычаю.

"Недопустимо хоронить мусульман по правилам другого вероисповедания. Поэтому призываю соответствующие ведомства подключить к их перезахоронению духовных лиц-мусульман. Категорически осуждаем и выступаем против их захоронения на территории, переданной патриархии", - цитирует Накаидзе "Грузия-онлайн".

По словам Рамаза Сурманидзе, то, по какому обряду будут проводиться похороны, комиссия решит после консультации с общественностью.

"Нельзя же проводить захоронения без учета мнения родственников", - сказал он.

Родственники хотят похоронить предков по светскому обычаю

Жители Батуми рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о своих предках, которые могут находиться среди найденных в захоронениях.

Врач роддома Батуми Фатман Лорткипанидзе, по ее словам, точно не знает, какой религии придерживался ее дед Хасан Исмаилович Лорткипанидзе, однако предполагает, что, если судить по его имени и отчеству, он был мусульманином.

"Мы его больше запомнили по его общественной деятельности. Он был выпускником Петербургской юридической академии. После образования Грузинской Демократической Республики вернулся в Батуми, написал первую конституцию Аджарии и закон о выборах. Его арестовали в первый раз в 1921 году, когда большевики захватили Батуми. Потом - в 1934 году и в последний раз - в 1937 году", - рассказала она.

Она не нашла имени своего деда в списке и предполагает, что в нем упомянуты лишь те, кто был расстрелян, а ее дед умер от пыток.

"Только через 30 лет после его смерти мы узнали, что он привлекался по 58-й статье и, согласно официальным данным, умер от остановки сердца во время допроса. Следовательно, его пытали и потом захоронили. Скорее всего, он среди погибших, но в списках не значится", - отметила Лорткипанидзе.

На вопрос, как бы она хотела похоронить своего деда, Фатман ответила, что по светскому обычаю.

"Я не имею права хоронить по какому-то обряду. У нас в Аджарии как-то не принято разделять покойных по религиям. Например, моя мама была христианка, а отец мусульманин, но они похоронены рядом. А если говорить о дедах, то один был мусульманин, а второй – православным священником. Лучше, чтобы эти расстрелянные люди были бы похоронены на одном кладбище", - сказала она.

Кардиолог Зейнаб Диасамидзе рассказала, что ее дед - дорожный инженер Джемал Диасамидзе - выступал в 1921 году против Советской власти и был арестован в 1937 году.

"15 ноября его арестовали прямо дома и в тот же день расстреляли. Как рассказывала бабушка, пришла группа захвата, поскольку Джемал был очень сильный, вывели его из дома, посадили в черную машину. И, по словам бабушки, раздался хлопок, похожий на выстрел", - рассказала она.

По ее словам, среди расстрелянных также ее дядя, главный архитектор Батуми Ильяс Мегрелидзе.

"Мой второй дед Илья Иорашвили был сослан в Магадан, а еще один дядя Абдо Сурманидзе провел 19 лет в ГУЛАГе", - рассказала она.

Диасамидзе также выступает против того, чтобы ее деда, дядю и других жертв репрессий хоронили раздельно - на мусульманском или христианском кладбище.

"Их вместе репрессировали, вместе расстреляли. Сколько лет они пролежали вместе, несмотря на религиозную принадлежность? И сейчас их надо похоронить вместе", - сказала Зейнаб Диасамидзе.