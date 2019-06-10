Работники культуры назвали нонсенсом 15-летнего заслуженного артиста в Чечне

10 июня 2019, 19:16

На федеральном уровне звание заслуженного артиста присваивается после 20 лет творческой деятельности. Присвоение 15-летнему подростку такого звания - беспрецедентный случай, заявили опрошенные "Кавказским узлом" работники культуры, комментируя награждение Юсупа Алиева в Чечне.

Как информировал "Кавказский узел", жители Чечни раскритиковали присвоение Кадыровым звания заслуженного артиста 15-летнему полуфиналисту музыкального конкурса "Ты супер!" Юсупу Алиеву. Это решение обесценивает звание, считают местные работники культуры и пользователи соцсетей.

Глава Чечни лично принял Юсупа Алиева, сообщив о том, что своим первым указом после выхода из отпуска присвоил подростку звание заслуженного артиста республики. Кроме того, мальчику был подарен квадроцикл и одежда от модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь Рамзана Кадырова. Власти Чечни также вручили Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью и вызвались оплатить его дальнейшую учебу.

Присвоение столь юному певцу звания заслуженного артиста - исключительный случай, считает заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Попов. По его словам, для присвоения такого звания предусмотрена специальная процедура: собрание коллектива, в котором работает артист, должно выступить с инициативой и предоставить документы, которые потребуют органы власти. При этом существует очередность званий.

Согласно указу президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления творческой деятельности. "Как там в Чечне, я не знаю, но это уникальный, исключительный случай - присвоение такого звания такому юному певцу. Наверное просто захотели, взяли и присвоили», - сказал Попов корреспонденту «Кавказского узла».

Припомнить подобных случаев Анатолий Попов не смог - ни в последние годы, ни в советское время подобного, по его информации, не было. «Тогда тоже был закон, который гласил, что человек сначала должен получить муниципальную награду, через некоторое время районную, далее областную, потом республиканскую. Сразу получить такую награду было невозможно. Может быть детям давали другие награды, но не звание [заслуженного] артиста», - подчеркнул он.

По словам Попова, звание заслуженного артиста не дает никаких льгот или значимых преференций. «Есть минимальные доплаты к зарплате там, где человек официально работает, решение о надбавке принимает сама организация. К пенсии, например, доплаты нет, это просто государственная награда и все. Особых преимуществ с точки зрения льгот и преференций она не дает», - заключил он.

Заслуженный работник культуры России, первый замглавы Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры Александр Гаврилов также назвал уникальным для России присвоение звания заслуженного артиста 15-летнему певцу.

«Я особо не слежу за тем, кому дают такое звание, но если бы кто-то такой молодой получил его, я бы знал об этом. Мне кажется, это нонсенс, так рано не дают подобное звание», - сказал Гаврилов «Кавказскому узлу».

Примером юного таланта Гаврилов назвал певицу Ирму Сохадзе, которая получила любовь публики еще ребенком. «Она был безумно популярной уже в юном возрасте - совсем еще девочка, но уже известная. Но, насколько я помню, таких высоких наград у нее не было. Ее любили за выдающийся талант и голос, все знали ее песни «Зачем», «Оранжевая песенка», «Это что за ученик?». Но это звание вообще ничего не дает кроме престижа», - заключил он.

Представители Минкультуры Чечни по состоянию на 19.05 мск 10 июня не ответили "Кавказскому узлу" на вопрос о том, сколько человек получили звание заслуженного артиста республики в последние годы.