Исламская конференция в Грозном прошла при повышенных мерах безопасности

31 марта 2019, 06:37

В Грозном завершилась международная исламская конференция «Ислам-послание милости и мира», в которой приняли участие представители 43 стран. Мероприятие, отметили местные жители, сопровождалось усиленными мерами безопасности.

Международная исламская конференция открылась 28 марта в Москве, ее итоговое заседание прошло 29 марта в чеченской столице. В конференции приняли участие 250 богослов из стран ближнего и дальнего зарубежья и российских регионов. Участники конференции обсудили отношения между Россией и исламским миром, проблемы исламофобии, международные проблемы, рассказал сотрудник Духовного управления мусульман Чечни.

«Были представители 43 стран, включая США, Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Турцию, Францию, Китай, Пакистан, Палестину, Швецию, Южную Корею, Иорданию, известные исламские богословы и муфтии регионов нашей страны. Итоговое заседание конференции «Мусульмане и общественное отношение», прошло в государственном театрально-концертном зале Грозного. Участники форума осудили теракт в Новой Зеландии и затронули различные вопросы, касающиеся религии и межрелигиозных отношений. По итогам форума принята резолюция, основной рекомендацией которой является препятствование распространению в различных СМИ негативной информации, содержащей призывы к нетерпимости по отношению к представителям других религий, разжиганию ненависти и презрительного отношения друг к другу», - сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник ДУМ.

Грозненцы отметили усиленные меры безопасности в центральной части города



«Центр города был оцеплен в течение всего дня. Хотели с другом пойти на пятничную молитву в «Сердце Чечни», но стоявший в оцеплении сотрудник (полиции) сказал, что лучше пойти в друге место, потому что там на молитву собрались участники конференции из других стран, и все наше руководство. Рузба-намаз мы совершили в мечети на рынке «Беркат», - рассказал местный житель. Ислам.



«Усиление было очень серьезное. Помимо силовиков, сотрудники МЧС и медики в центре находились. На территории комплекса «Грозный-сити» были пожарные машины, а на Сунже лодка со спасателями дежурила, чего я прежде не наблюдал. Оказалось конференция исламская у нас, оттого все всполошились», - сказал грозненка Марха.



«Вчера вечером почти час не могли с рынка «Беркат» уехать, потому что перекрыли шоссе Старопромысловское, там по трассе Дворец торжеств имеется, куда оказывается на ужин привезли участников этой конференции международной. Транспорт шел в обход, через район 9-ой горбольницы, везде были большие пробки», - отметила местная жительница Каха.

Награждение Кадырова напомнило о его амбициях

В ходе конференции Рамзану Кадырову была вручена награда - палестинский орден «Звезда Иерусалима», которым он награжден по решению президента Палестины Махмуда Аббаса, отчиталось государственное информационное агентство Чеченской Республики «Грозный-информ».

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды и политологи рассказали об амбициях Рамзана Кадырова, претендующего на лидерство среди российских мусульман, отметив, что он выступает с заявлениями на горячие темы в мусульманском мире, выстраивая таким образом свои отношения на международной арене. Однако Кадыров вряд ли сможет добиться своих целей, полагают политологи.

"Амбиции Кадырова понятны. Он выстраивает свои отношения на международной арене — в странах Персидского залива, в Сирии, других странах. Но думать, что он станет мусульманином номер один в России, не стоит. Российское мусульманское сообщество никогда не будет иметь единого лидера", - заявил, в частности, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

Рамзан Кадыров претендует на то, чтобы быть лидером мусульманского сообщества России, представлять его и на международной арене... Кадыров в настоящее время на международном уровне уже имеет разветвленные связи с лидерами исламского мира", - отметил в октябре 2018 года руководитель Центра стратегических исследований "Россия-Исламский мир" Шамиль Султанов, добавив, что это не означает, что Чечня может стать духовным центром мусульман в России..