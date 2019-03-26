Адвокат потребовал провести медэкспертизу Баркинхоева после его заявления о пытках

26 марта 2019, 05:04

Адвокат задержанного по подозрению в разбое жителя Ингушетии Саида Баркинхоева Висит Цороев подал жалобу в правоохранительные факты, потребовав узнать, почему на теле подзащитного имеются следы применения пыток. Силовики подозревают Саида в ограблении почты, рассказал его брат Джамалейл Баркинхоев.

Как писал "Кавказский узел", брат 27-летнего жителя Ингушетии Саида Баркинхоева, задержанного по подозрению в разбое, заявил о применении в отношении него пыток. Адвокат задержанного Висит Цороев сообщил, что зафиксировал следы от пыток.

Заявление Джамалейла Баркинхоева, брата Саида Баркинхоева, адресованное уполномоченному по правам человека в Ингушетии и правозащитникам, опубликовал 23 марта глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле". "Прошу вас оказать содействие в защите конституционных прав моего брата Баркинхоева Саида... Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия прошу провести проверку условий его содержания, а также состояние его здоровья", - написал Джамалейл Баркинхоев.

Защита направила жалобы в прокуратуру Ингушетии, в Следственное управление Следственного комитета России по республике Ингушетия, а также в МВД республики и в адрес уполномоченного по правам человека по Ингушетии, рассказал 25 марта корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Баркинхоева Висит Цороев.

В жалобе (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла») сказано, что адвокат по назначению, осуществлявший защиту Баркинхоева, подавал ходатайство о проведении процедуры медицинского освидетельствования на наличие и установление применения насилия в отношении Баркинхоева.

Соответствующее ходатайство адвокат по назначению подал в следком, однако, как следует из документа, реакции на данное ходатайство пока не последовало. Адвокат Висит Цороев также указал в жалобе, что в ночь с 22 на 23 марта его подзащитному в ИВС города Малгобек была вызвана бригада скорой помощи в связи с жалобами на сильные головные и сердечные боли.

Согласно протоколу задержания, говорится в жалобе, Саид Баркинхоев был задержан 22 марта приблизительно в 17.00 мск, однако, по словам родственников, Баркинхоев был задержан раньше, 21 марта. Как указал адвокат, ходатайство о проведении медицинского освидетельствования от 21 марта, подписанное адвокатом по назначению Тамирланом Акиевым, также свидетельствует о том, что Баркинхоев 21 марта уже был задержан.

«В связи с изложенным прошу организовать объективную и всестороннюю проверку по вышеуказанным фактам с принятием соответствующих мер», - говорится в обращении адвоката.

Адвокат также указал на необходимость проведения судебно-медицинского освидетельствования в отношении Саида Баркинхоева для установления того, почему на его теле имеются следы повреждений.

Защита не может судить о нынешнем состоянии здоровья Баркинхоева, так как не проведена медицинская экспертиза, сообщил Цороев.

«После пыток доходит до остановки сердца. Бывают и случаи с летальным исходом. На него надевали пакет, его связывали скотчем. Насколько оно отразилось на здоровье, и какой вред причинен моему подзащитному - оценить невозможно без врачебного обследования», - сказал он.

Адвокат отметил, что в зале суда Саид Баркинхоев ходил с трудом.

Цороев рассказал также, что он и родные Баркинхоева обращались в ОНК с просьбой посетить Саида Баркинхоева в ИВС, однако пока визит не состоялся.

Адвокат отметил, что пока защита не разбирается в обоснованности предъявляемых Саиду Баркинхоеву обвинений, так как разбирается с фактами применения к нему пыток.

«У меня есть материалы дела, но если я сейчас буду ознакамливаться с материалами дела, у меня уйдут недели», - отметил Цороев.

«Первостепенное – это проведение объективной проверки по факту причиненных ему увечий и противоправных действий, которые творили в отношении него», - отметил он.

Джамалейл Баркинхоев опроверг вину брата в ограблении почтовых отделений

Ввиду применения пыток в отношении Саида Баркинхоева как у защиты, так и у родственников задержанного не было времени ознакомиться с материалами дела и с обвинением, которое ему предъявлено, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат задержанного Джамалейл Баркинхоев.

Баркинхоев рассказал, что сотрудники правоохранительных органов настаивали на том, чтобы Саид взял на себя вину в ограблении почтовых отделений в Ингушетии. Об этом, по словам брата задержанного, Саид рассказал в ходе судебного заседания в Магасском районном суде.

По словам Баркинхоева, его брат является верующим человеком, который не мог пойти на такие преступления, тем более что их семья довольно состоятельна.

В пресс-службе МВД Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать заявление о пытках, сообщив лишь, что все сведения о задержании и привлечении в качестве подозреваемого Саида Баркинхоева будут размещены на официальном сайте.

«Все имеющаяся информация будет размещена на нашем официальном сайте. Мониторьте сайт»,- сказала представитель МВД региона.