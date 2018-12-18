Большая палата ЕСПЧ признала справедливым суд над Зарой Муртазалиевой

18 декабря 2018, 18:15

Апелляционная инстанция ЕСПЧ пересмотрела дело уроженки Чечни Зары Муртазалиевой по ее инициативе, но отказалась признать нарушение ее права на справедливый суд.

Как информировал "Кавказский узел", в 2017 году ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобу уроженки Чечни Зары Муртазалиевой на нарушение в России ее права на справедливое судебное разбирательство и защиту в суде. Защита Муртазалиевой обжаловала решение ЕСПЧ и дело было направлено на пересмотр в Большой палате - апелляционной инстанции Евросуда.

17 января 2005 года Мосгорсуд признал Зару Муртазалиеву виновной в подготовке теракта в Москве приговорив ее к 9 годам заключения. Верховный суд России снизил ей срок наказания до 8,5 года. В 2008 году суд отказал Муртазалиевой в условно-досрочном освобождении, поскольку она не признала вину. Осужденная вышла на свободу 3 сентября 2012 года.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонила жалобу Зары Муртазалиевой на несправедливое судебное разбирательство в России. Решение датировано сегодняшним днем и опубликовано на сайте Европейского суда.

Решение было вынесено по итогам состоявшихся в феврале публичных слушаний. Защита Муртазалиева указывала, что суд не допросил одного из ключевых свидетелей по формальным причинам, отказался вызвать и допросить в суде понятых, которые присутствовали во время изъятия у Муртазалиевой и не разрешил подсудимой посмотреть видеозапись камеры наблюдения, которую силовики установили в ее квартире, указывает в сегодняшнем материале "Коммерсант".

Дело Муртазалиевой - первое дело против России, которое Большая палата пересмотрела исключительно по инициативе заявителя, чей иск ЕСПЧ ранее отклонил, указывает издание.

Свидетелем, не допрошенным на суде по делу Муртазалиевой, был сотрудник одной из силовых структур. Защита настаивала, что весь набор доказательств был собран или инициирован этим человеком, однако суды в России не рассмотрели и не выяснили его роль в деле.

В 2017 году ЕСПЧ счел уравновешивающим фактором наличие других доказательств против Муртазалиевой. Апелляционная инстанция, в свою очередь, сочла доводы защиты неубедительными - представители Зары Муртазалиевой не доказали, каким образом не проведенные допросы свидетелей повлияли бы на исход дела, поэтому общие принципы справедливого разбирательства отказ суда от этих допросов не подорвал, говорится в судебном решении.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Зары Муртазалиевой, а в разделе "Нормативные акты" размещен текст Европейской конвенции по правам человека.