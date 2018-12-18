Астраханцы раскритиковали размер прожиточного минимума

18 декабря 2018, 06:05

Прожиточный минимум нуждается в повышении, поскольку его нынешний размер не позволяет человеку нормально обеспечивать себя продуктами, оплачивать коммунальные и иные необходимые расходы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Астрахани.

Депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов с 11 ноября по 11 декабря провел эксперимент по выживанию на прожиточный минимум, но уложиться в размер прожиточного минимума ему не удалось. "Даже при очень жесткой экономии за месяц я потратил 14637 рублей и похудел почти на 4 кг. На эти деньги я оплатил само питание (согласно продуктовой корзине, установленной федеральным правительством), бытовую химию и предметы гигиены, услуги ЖКХ, сотовую связь, интернет, один поход в парикмахерскую, лекарства и проезд", - написал он на своей странице в Facebook.

В течение месяца депутат готовил себе простые блюда из продуктов, список которых прописан в продуктовой корзине, таких как мясо, рыба, крупы, овощи, фрукты. "Из мяса ел в основном курицу, так как она дешевле. Чуть больше съел фруктов, чем прописано по нормативам корзины. Зато меньше съел овощей. Из фруктов ел только яблоки. Корзина предполагает 1 яблоко в день - 160 граммов. За весь месяц, кроме яблок, съел два граната и пару груш. Готовил курицу с гречкой или макаронами, щи, суп с куриным мясом, отварной картофель, каши по утрам", - рассказал 17 декабря Петр Кириллов корреспонденту "Кавказского узла".

Коллеги по областной думе поддержали Кириллова, и на заседании парламента 22 ноября приняли обращение к федеральному правительству с просьбой ускорить работу по пересмотру методических рекомендаций, определяющих объем и содержание потребительской корзины для россиян. "Затягивание решения вопроса о пересмотре методики расчета потребительской корзины до 2021 года ведет к снижению уровня жизни населения и росту социальной напряженности", - приводится обращение депутатов на сайте думы Астраханской области.

"Мы ждем, конечно, положительной реакции от обращения, ... и правительство изменит состав продуктовой корзины и заметно увеличит прожиточный минимум", - отметил Кириллов.

Прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составляет в Астраханской области для трудоспособного населения 10126 рублей, для пенсионеров - 7757 рублей, для детей - 10461 рубль. При этом минимальная продуктовая корзина для трудоспособного населения составляет 4642 рубля, пенсионерам предлагается питаться на 3994 рубля, детям - на 5078 рублей, говорится в материалах на сайте Астраханьстата.

Прожиточного минимума не хватает, чтобы заплатить коммуналку и купить продуктов

Размер прожиточного минимума не позволяет выжить на эти деньги, поскольку только коммунальные расходы составляет около 8 тысяч рублей, считает пенсионерка из Астрахани Лариса Дмитриевна. "У меня пенсия неплохая, 13 тысяч, и муж получает. Приходится экономить, но в целом как-то живем. Хотя одежду приходится покупать в самых дешевых магазинах. И если б не дед, я бы одна не выжила", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, об акции депутата не слышала, но не считает ее попыткой пиара. "Это не пиар, это на самом деле - нельзя жить на такие деньги... Надо поднимать этот минимум, на эти деньги жить нельзя", - добавила она.

Работающая мама из Астрахани Анастасия отметила, что слышала об эксперименте депутата, и полагает, что это в будущем может повлиять на пересмотр размера прожиточного минимума. По ее словам, около 10 тысяч рублей на одного человека в месяц - "это очень мало". "Этого может хватать только на оплату коммунальных услуг, ну и, может быть, на хлеб немножко останется. А если еще дети есть, то тут вообще говорить не о чем, на это не проживешь", - заявила она "Кавказскому узлу".

Однако опрошенные "Кавказским узлом" астраханские пенсионеры Елена и Вячеслав сочли акцию депутата попыткой пропиариться, тогда как он, по их мнению, должен заниматься законотворческой деятельностью и менять ситуацию. "Если в 10 тысяч человек уложился, значит, у него есть хозяйство, участок. Выращивал он себе там что-то, на зиму закатывал. Больше никак [не прожить]. И тогда, если есть свое что-то, он, может быть, еще и проживет - на хлеб только тратиться и заплатить за квартиру", - сказал Вячеслав, отметив, что у него пенсия ниже этой суммы.

По словам пенсионера, увеличение размера выплат бессмысленно, поскольку одновременно с этим дорожают продукты.

"У меня пенсия 8000 рублей, и то с добавками. 4500 за квартиру только [плачу] и плюс еще кредиты у меня... Мне даже на еду не хватает. Я не могу себе купить то, что хочется. Про одежду вообще молчу, я донашиваю то, что покупала несколько лет назад", - отметила Елена.

На 10 тысяч рублей в месяц прожить невозможно, убежден работающий астраханец Александр. "Вернее, прожить-то можно. Но вопрос - как. И зачем так жить? - сказал он "Кавказскому узлу", отметив, что про эксперимент астраханского депутата он не слышал. - Насколько я знаю, по всей стране такие акции проводят. Но смысл? ... Вы думаете, нас кто-то слышит?"

Пенсионер Валерий счел актуальным вопрос о размере прожиточного минимума. "У меня пенсия - 7900 рублей, это минималка, - рассказал он "Кавказскому узлу". - На 10200 протянуть можно, конечно. Но если ты хочешь вести здоровый образ жизни, активный, то тебе не хватит, скорее всего".

Работающий астраханец Максим не слышал про эксперимент депутата, но счел невозможным прожить на 10 тысяч рублей в месяц. "Да он не выживет просто на прожиточный минимум, депутат этот, - сказал он "Кавказскому узлу". - Вы сами посчитайте - коммуналка сейчас какая? Бензин дорожает. У меня только бензин в месяц выходит, чтоб на работу туда-сюда ездить, по 4-5 тысяч рублей. Какие могут быть 10000? Это очень мало. И 20 тысяч будет мало. Люди, которые снимают квартиру, у кого нет своего жилья, они по 10-12 тысяч только за квартиру отдают, а на что им жить-то?"

Астраханская студентка Юлия также не слышала про эксперимент, но считает, что жить на прожиточный минимум очень тяжело, поэтому за его повышение нужно бороться коллективно, подписывать петиции об этом в адрес правительства. "На 10 тысяч рублей прожить невозможно, это бред. У меня социальная стипендия - 2000 рублей. Это очень мало. Этого хватает, может, только на проезд. 10 тысяч - это тоже ни о чем. На 10 тысяч выходят в месяц только продукты. А еще надо заплатить за свет, воду, газ, купить какую-то одежду, и еще надо, чтоб оставалось куда-то сходить, потому что досуг же все равно должен какой-то быть", - рассказала она "Кавказскому узлу".