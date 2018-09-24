Экономисты рассказали о нерешенном конфликте Кадырова и Сечина

24 сентября 2018, 19:29

После передачи властям Чечни низколиквидного "Чеченнефтехимпрома" "Роснефть" сохранит за собой свой главный актив в республике, потому спор Рамзана Кадырова и Игоря Сечина будет иметь продолжение, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Как писал "Кавказский узел", президент России 18 сентября подписал указ о передаче властям Чечни акций компании "Чеченнефтехимпром", находившихся в федеральной собственности. Согласно указу, компания должна быть передана в собственность Чечни в течение двух месяцев. Решение продиктовано в первую очередь политическими интересами, при этом для "Роснефти" компания не была основным активом в Чечне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

3 декабря 2015 года Рамзан Кадыров обратился к президенту с просьбой передать республиканским властям "Чеченнефтехимпром", принадлежащий Росимуществу и управляемый "Роснефтью". Владимир Путин поручил правительству поддержать эту просьбу, что и было сделано в июне 2016 года.

Юшков: активы "Роснефти" в Чечне теряют рентабельность

После передачи "Чеченнефтехимпрома" у "Роснефти" все еще остается главный актив в Чечне, "Грознефтегаз", указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"В структуру "Чеченнефтехимпрома", переданного Чечне, входят нефтебаза и нефтеперерабатывающий завод, а главным предприятием является "Грознефтегаз", которое добывает нефть в республике. Оно принадлежит "Роснефти", но добыча нефти в Чечне сокращается, и этот актив "Роснефти" становится менее рентабельным", - сказал Юшков корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист полагает, что в ближайшем будущем и остальные активы "Роснефти" также будут переданы властям Чечни - по его данным, в этом заинтересована сама "Роснефть".

"Передача "Чеченнефтехимпрома" – первый этап, далее к Чечне перейдут остальные активы "Роснефти". Вполне возможно, что "Роснефть" выйдет из всех активов в Чечне, потому что их рентабельность с каждым годом [становится] все меньше и меньше, это дополнительная нагрузка для "Роснефти". В контексте конфликта с Кадыровым Сечин может предложить выкупить остальные активы, не видя там перспектив для развития", - отметил Юшков.

12 апреля 2017 года газета Financial Times сообщила, что между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и директором "Роснефти" Игорем Сечиным обострился конфликт из-за нефтяных активов в Чечне, и в результате даже появилась версии о "чеченском следе" в петербургском теракте 3 апреля. Кадыров и Сечин в совместном заявлении опровергли эти сведения, пригрозив изданию судом. 19 апреля в ходе встречи с Путиным Кадыров рассказал президенту, что с Игорем Сечиным он нашел общий язык.

Экономист полагает, что спор Кадырова и Сечина все еще не разрешен и в будущем они будут вести переговоры по поводу оставшихся чеченских активов "Роснефти".

Зубаревич: властям Чечни дали "игрушку"

С передачей "Чеченнефтехимпрома" "Роснефть" передала властям республики переработку нефти, а не добычу, отметила экономист, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

"Добыча нефти в Чечне снижается с каждым годом. Там есть еще поставки извне, но и эти поставки осуществляет "Роснефть". Это означает, что [властям Чечни] дали игрушку, а реальную технологическую цепочку оставили "Роснефти", - сказала Наталья Зубаревич корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "Чеченнефтехимпром" представляет собой старый и нереконструированный завод. "В связи с последними налоговыми маневрами нефтеперерабатывающие заводы [стали не прибыльными], на них повесили дополнительные налоговые обязательства. Поэтому глава "Роснефти" Игорь Сечин в этом споре не проиграл", - подчеркнула экономист.

Зубаревич также уверена, что спор между Рамзаном Кадыровым и Игорем Сечиным все еще не разрешен. "Передача "Чеченнефтехимпрома" - компромиссное решение. Рычаги остались у Сечина, ведь нефтеперерабатывающий завод не может работать без сырья. А нефть добывает другой актив "Роснефти" - "Грознефтегаз", - подчеркнула экономист.

Основным активом "Роснефти" в Чечне является 51% "Грознефтегаза", остальным пакетом владеет правительство Чечни, указывал 18 сентября "Интерфакс". "Чеченнефтехимпром" в настоящее время принадлежит Росимуществу, но будет передан в республиканскую собственность. По данным на 2016 год, "Чеченнефтехимпрому" принадлежали 1113 нефтяных и газовых скважин, участки площадью 11,6 тысячи гектаров, два устаревших НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы и более 500 км трубопроводов, сообщило 19 сентября отраслевое издание "Нефтегаз".

Чечня получает дивиденды от своих 49% акций "Грознефтегаза", при том что 51% принадлежит "Роснефти". "Если добыча нефти прибыльна, то владелец акций получает дивиденды. Но Чечня не имеет контроля над управлением активами, просто получает прибыль", - сказала Наталья Зубаревич.

С передачей "Чеченнефтехимпрома" властям Чечни спор между Рамзаном Кадыровым и Игорем Сечиным не разрешен, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Я не думаю, что этот спор между ними разрешился после передачи "Чеченнефтехимпрома". Игорь Иванович [Сечин] – человек неспокойный, он будет пытаться соблюсти интересы "Роснефти" в Чечне, и вся эта история еще получит свое продолжение. Но в каком виде это будет, я не могу предвидеть", - сказал Фролов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, чтобы делать прогнозы, нужно понять, получил ли Сечин гарантии относительно развития своих остальных активов в Чечне, в первую очередь "Грознефтегаза".

"Сейчас в России абсолютно во всех регионах есть сложности на рынке моторного топлива. С ноября этого года негативное влияние из-за этих сложностей будет испытывать и Чечня. Было бы разумно после передачи "Чеченнефтехимпрома" поручить "Роснефти" снабжение топливом розничных сетей АЗС в Чечне. По нашим расчетам, на рынке топлива может случиться повторение ценового кризиса, а поручение этой функции "Роснефти" создало бы "подушку безопасности" для республики. Но задумывается ли кто-то об этом, сложно сказать", - отметил Фролов.

Несколько лет назад актив "Роснефти" на Северном Кавказе оценивался в 12,5 млрд рублей. "Кадыров тогда назвал эту сумму завышенной. Я не могу сказать, сейчас сумма активов снизилась или нет, но сама цифра в 12,5 млрд рублей, озвученная Сечиным, никакого доверия не вызывает", - сказал ранее "Кавказскому узлу" экономический аналитик и партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Хренков: Чечня лишается инвестиций "Роснефти"

Независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков, напротив, считает спор между Кадыровым и Сечиным разрешенным.

"Решение принято президентом Путиным, это означает, что спор между Сечиным и Кадыровым разрешен. Логика такого решения понятна: Чечне нужны свои собственные источники дохода, так как республика в большой степени дотируется из федерального бюджета. После передачи "Чеченнефтехимпрома" у Чечни будет источник дохода", - сказал Хренков корреспонденту "Кавказского узла".

Имущественные вопросы в процессе передачи "Чеченнефтехимпрома" экономист считает вторичными. "Главный вопрос – это выбранная стратегия, что республика должна сама получать доходы. А имущественные вопросы, мне кажется, вторичны, Кадыров и Сечин найдут общий язык по имущественным вопросам", - отметил он.

При этом Хренков уверен, что с передачей предприятия Чечня лишится инвестиций "Роснефти". "Роснефть" вряд ли продолжит инвестировать в развитие "Чеченнефтехимпрома". Кадыров будет вынужден искать самостоятельные источники инвестиций для развития предприятия в виде кредитов и поддержки из федерального бюджета", - заключил он.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2017 года Кадыров и Сечин договорились, что "Роснефть" не будет продавать властям Чечни свои региональные активы и не будет строить в Грозном нефтеперерабатывающий завод, однако останется работать в республике и начнет вкладываться в ее социальную инфраструктуру. По мнению экспертов, опрошенных "Кавказским узлом", эта договоренность взаимовыгодна для сторон. Они также отметили, что главным фактором, благодаря которому было достигнуто это соглашение, является истощение запасов нефти в Чечне.