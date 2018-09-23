Нарушения на выборах обсудили участники акций против пенсионной реформы на юге России

23 сентября 2018, 00:35

Акции против повышения пенсионного возраста в южных городах России 22 сентября прошли в форме митингов, пикетов и автопробега. Их участники также говорили о нарушениях на выборах и местных проблемах.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября акции против пенсионной реформы прошли в разных регионах России, в том числе и на юге.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

В Москве митинг в рамках всероссийской акции против повышения пенсионного возраста, а также фальсификаций на выборах прошел на проспекте Сахарова. Здесь собралось не менее 30 тысяч человек, сообщается на сайте "Левого фронта". Здесь же размещено видео с выступлением лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова. "Вместо того, чтобы объявить референдум [о необходимости повышать пенсионный возраст], Путин обещает нам два дня бесплатной диспансеризации. Это не издевательство?" - сказал на митинге Удальцов.

Он призвал к моменту второго чтения законопроекта по пенсионной реформе "выходить к Госдуме" и пояснил мимоходом, что его бывший коллега по оппозиции Алексей Навальный "работает на раскол оппозиции", а значит, нужно доносить до "одурманенной им молодежи" необходимость "менять всю систему, а не вождей", пишет "Коммерсант".

Сторонники оппозиционера Алексея Навального также проводят в различных городах России акции против пенсионной реформы. Последняя такая акция прошла 9 сентября. В ряде городе юга России в ходе акции и накануне нее прошли задержания активистов. Многим из них пришлось ночь провести в полиции, часть из них была помещена под арест за нарушение правил проведения массового мероприятия.

Примечательно, что полиция, по данным "Интерфакса", насчитала 3 тысячи человек на акции в Москве.

В Краснодарском крае в нескольких населенных пунктах коммунисты провели 22 сентября акции протеста, в краевом центре митинг пройдет 23 сентября. В частности, в Сочи митинг состоялся у памятника Ленину. Акция, которая прошла с 11.00 мск в течение часа, собрала около ста человек. В 14.00 мск на этом же месте собрались представители общественного движения "Левый фронт". Поддержать его пришли со своими флагами и эмблемами около полусотни человек от партии "Яблоко", КПРФ, "Экологической вахты по Северному Кавказу" и нескольких общественных движений.

На митинге, помимо критики пенсионной реформы, были затронуты вопросы экологии, незаконного строительства, отсутствия достаточного количества социальных объектов, зеленых насаждений и их беспощадная вырубка в Сочи, передает корреспондент "Кавказского узла".

Митинги против пенсионной реформы прошли 22 сентября также в городе Гулькевичи и станице Старощербиновской, отмечается в информации на сайте Краснодарского регионального отделения КПРФ.

В Волгограде на акцию коммунистов на площади Металлургов 22 сентября, по данным организаторов, пришли 300 человек. Митинг был согласован на 500 человек. Секретарь Волжского горкома КПРФ Александр Кудрявцев, выступая перед митингующими, отметил малую активность горожан на акциях протеста и на выборах. По его мнению, политическая пассивность людей даст возможность правительству "протолкнуть пенсионную реформу 25 сентября во время вторых чтений в Государственной думе".

Еще в одном городе области - Калаче-на-Дону - власти отказали коммунистам в проведении акции против пенсионной реформы в центре населенного пункта. Вместо этого 10 активистов вышли на одиночные пикеты. По их словам, прохожие одобрительно отнеслись к акции.

На акцию против пенсионной реформы в Астрахани пришли около 600 человек. Это был совместный митинг "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР. В митинге также приняли участие представители профсоюзов и общественных организаций, в частности "Союза жителей". На мероприятие пришли представители "Коммунистов России" и партии "Парнас".

Митинг против пенсионной реформы в Ростове-на-Дону собрал, по данным организаторов, 300 человек. Участники акции призвали президента России и премьер-министра уйти в отставку. Также активисты потребовали привлечь к ответственности членов избиркомов за нарушения на выборах и остановить строительство мусороперерабатывающего завода. Причем большинство выступлений на митинге касались происшедших, по мнению митингующих, массовых фальсификаций на выборах в заксобрание Ростовской области.

Во многих регионах России, в том числе и на юге страны, 9 сентября прошло голосование на выборах разного уровня. В Калмыкии и Ростовской области выбирали региональные парламенты, в Адыгее и Волгоградской области - думы столиц и других крупных городов. Из разных регионов поступали сообщения о нарушениях. Среди них вбросы, вынос бюллетеней, удаление с участков членов комиссии, "карусели". Новости о выборах в регионах Юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы 09.09.18".

В ростовском городе Красном Сулине, где 9 сентября состоялись также выборы депутатов горсовета, коммунисты требуют через суд отменить результаты выборов, заявляя о массовых нарушениях, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Коммунисты в органы местного самоуправления выдвинули 12 человек, из них прошли шестеро. 14 сентября КПРФ подала заявление в прокуратуру Красного Сулина о проверке и возбуждении уголовного дела на участника вброса и на члена комиссии. Также было подано заявление в суд об отмене результатов выборов.

Как рассказал первый секретарь Красносулинского райкома КПРФ Сергей Шаповалов, низкая явка на выборы - в районе она в среднем составила 27% - говорит о том, что большая часть жителей не верят в выборный процесс. "Люди ни нам не верят, ни тем более нынешней власти", - заявил Сергей Шаповалов.

По его словам, нарушений в городе было много, и коммунисты смогли зафиксировать некоторые из них. Так, на одном из участков представителями КПРФ был задержан мужчина, который получил бюллетень, причем прописан он в другом районе и должен был голосовать на другом участке. Все было зафиксировано на видео на телефон. Коммунисты просят прокуратуру привлечь к уголовной ответственности задержанного ими мужчину и члена комиссии, который выдал бюллетень.

Один из исков в суд касается действия на одном участке председателя комиссии, которая, по словам Шаповалова, уехала, не предоставив члену комиссии с правом решающего голоса по его просьбе копии протоколов. "Лишь после моего звонка председателю территориальной избирательной комиссии она вернулась и выдала копии протоколов. Но при этом увеличенная копия протокола была не заполнена. Это грубое нарушение, но председатель участковой комиссии ответила просто - "я торопилась и забыла заполнить", - рассказал Сергей Шаповалов.

В Элисте коммунисты приняли участие в пикетированиях с требованием отмены пенсионной реформы. Такая форма протеста была выбрана в связи с тем, что городское руководство не разрешило проводить заявленный коммунистами митинг на столичной площади Победы. Пикетчики с плакатами "Нет пенсионной "реформе" Медведева и "Единой России!", "Пенсионная "реформа" - ограбление поколений!", "Миллиардные премии госкомпаний – детям и пожилым!", "Нет - отмене пенсий! Да - прогрессивному налогу на богатых!" вышли на особо людные места Элисты, говорится в сообщении на сайте Калмыцкого регионального отделения КПРФ.

В Майкопе состоялся автопробег против пенсионной реформы. Колонна автомобилей под красными знаменами с плакатами против повышения пенсионного возраста промчалась по самым оживленным улицам республиканского центра. Водители встречных автомобилей сигналами приветствовали эту кавалькаду, уступали дорогу на перекрестках, а на площади Ленина прошел пикет, на котором его участники держали плакаты "Правительство Путина-Медведева в отставку!", "Руки прочь от трудовых пенсий", говорится в сообщении на сайте Адыгейского регионального отделения КПРФ.

В Черкесске коммунисты провели митинг, в котором, по их данным, приняли участие около 300 человек. Кроме критики планируемой пенсионной реформы участники акции также выразили протест против планов переноса городской поликлиники на территорию бывшего Черкесского химического производственного объединения, а также приняли также резолюцию в поддержку ростовского коммуниста Владимира Бессонова, заочно осужденного по делу о применении насилия к полицейским, говорится в сообщении на сайте регионального отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии.

Напомним, 2 сентября в южных городах России прошли митинги против пенсионной реформы. Тогда дагестанские коммунисты назвали незначительными корректировки президента России к проекту пенсионной реформы и призвали полностью отменить ее. В Астрахани на акции, также организованной коммунистами, выступавшие потребовали отправить правительство Медведева в отставку. В Ростове-на-Дону участники митинга, который собрал около 600 человек, заявили, что пенсионная реформа экономически не обоснована.