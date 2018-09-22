Жители Калача-на-Дону провели пикеты против пенсионной реформы

22 сентября 2018, 21:55

Власти города Калач-на-Дону в Волгоградской области отказали коммунистам в проведении акции против пенсионной реформы в центре города. Вместо этого 10 активистов вышли сегодня на одиночные пикеты. По их словам, прохожие одобрительно отнеслись к акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня акции против пенсионной реформы проводит по всей стране КПРФ. В Волгограде на акцию, по данным организаторов, пришли 300 человек.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

10 одиночных пикетов против пенсионной реформы провели сегодня жители Калача-на-Дону с 9 до 11 часов в разных местах города, в том числе на въезде в населенный пункт и на автовокзале, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» депутат Береславского сельского поселения Калачевского района Наталья Заброда.

Участники акции стояли с плакатами «Покойникам пенсия не нужна!», «Правительство Медведева — в отставку!», «Хочешь дожить до пенсии — выбирай правильную власть!»

«Сегодня в рамках всероссийской акции протеста объявленной КПРФ, в Калаче-на-Дону Волгоградской области планировалось провести массовый пикет в знак протеста против циничного продавливания пенсионной реформы, в результате принятия которой будет повышен пенсионный возраст. Но власти города определили проведение пикетирования в самом нелепом для данного вида акции месте. В связи с чем жители города провели одиночные пикеты», - заявила Наталья Заброда.

Коммунисты подавали уведомление на проведение пикета на бульваре 300-летия Победы около танка Т34, однако, власти отказали им в проведении акции в этом месте. Пикет был согласован на площади Павших борцов у памятника Ленину, но от проведения акции в этом месте организаторы отказались, отметила депутат.

По ее словам, власти организовали велопробег и перекрыли улицу Октябрьскую, на которой в нескольких местах стояли пикетчики. «Но несмотря ни на что проезжающие автомобилисты сигналами и жестами одобрительно приветствовали пикетирующих, а горожане, останавливаясь, благодарили их за смелость и выражали недовольство проводимыми правительством реформами, которые из года в год лишь ухудшают их жизнь», - рассказала Наталья Заброда.

«Мы вышли в людные места - где рынки, стояли и около танка, - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница акции Татьяна Педан. - Смысла проводить четвертый митинг не было, так как людей приходит мало. Решили провести массовый пикет».

Первый митинг против пенсионной реформы в Калаче-на-Дону коммунисты провели 14 июля. На нем они призвали вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на референдум. 28 июля около 300 жителей Калачевского района в ходе согласованного митинга против пенсионной реформы подписали обращение к депутатам областной думы с требованием уйти в отставку. Отставки правительства, роспуска Госдумы и моратория на повышение пенсионного возраста потребовали участники митинга в Калаче-на-Дону, который прошел 2 сентября.

Власти не разрешили коммунистам провести пикет в центре города возле танка Т-34, а предложили безлюдное место, сообщила Татьяна Педан. Активистка рассказала, что во время сегодняшних пикетов раздавалась газета волгоградских коммунистов «Сталинградская трибуна», в которой опубликовано ее открытое письмо депутату Госдумы Цыбизовой по поводу пенсионной реформы и с критикой деятельности Пенсионного фонда России.

«На втором митинге мы писали обращение Цыбизовой, чтобы она встретилась с нами перед вторым чтением законопроекта. Она приезжала в город, но с нами не встретилась. Я решила написать открытое письмо от имени горожан. Его опубликовала только «Сталинградская трибуна», - пояснила Татьяна Педан.

Она также отметила, что интерес к протестам против пенсионной реформы у людей начал пропадать. «Центральные телеканалы не освещают протесты. Интерес к протестам погас, потому что нет информации о них. Все замалчивают. Основной посыл прохожих сегодня — все бесполезно. Если бы вышло в Калаче на митинг не 300 человек, а 5 тысяч, был бы другой эффект. Дома все согласны с нами, а на улицы не выходят», - заявила Татьяна Педан.