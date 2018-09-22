300 человек вышли на митинг против пенсионной реформы в Волгограде

22 сентября 2018, 14:50

Жители Волгограда и Волжского собрались сегодня в областном центре на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста. Выступающие посетовали на низкую протестную активность местных жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября в Волгограде более 300 человек приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы. После этого пять активистов были задержаны и обвинены в нарушении закона. 11 сентября три активисты провели одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Сегодня в 10:00 мск на площади Металлургов в Волгограде начался митинг, организованный Сталинградским обкомом КПРФ. "Митинг проходит в рамках всероссийской акции протеста, организованной КПРФ. Протестуем против антинародной пенсионной реформы. Митинг согласован на 500 человек. Пришло сегодня около трехсот жителей Волгограда и Волжского", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Сталинградского обкома Андрей Шевченко.

За 15 минут до начала митинга на площадь вышел человек с флагом Национально-освободительного движения и стал раздавать газету "Национальный курс - За суверенитет!". Он стал спорить с участниками митинга, заявляя, что президента нужно поддерживать "во всех его начинаниях". В руках активист держал плакат с надписью "Люди, проснитесь. Им плевать на повышение пенсионного возраста и на народ! Их задача – «майдан» и расчленение государства". Корреспонденту "Кавказского узла" он представился Владимиром Поляковым.

"Я провожу здесь одиночный пикет. Имею право, так как здесь официально гайд-парк. Мы должны поддерживать президента. Он выступал против пенсионной реформы, но он обязан выполнять рекомендации МВФ, которые требуют от нас повышения пенсионного возраста. Делает президент это в рамках Конституции РФ. Статья 15 пункт 4 предусматривает приоритет международного права над российским законодательством", - пояснил Поляков.

Андрей Шевченко считает, что это провокатор. "Он появляется уже на третьем нашем митинге. Он не один. Провокаторы мешают нашим ораторам выступать. Выкрикивают что-то, пытаются сорвать наши акции. Мы обращаемся в полицию, и полиция нам помогает избавиться от них", - сказал Шевченко.

Участники митинга держали в руках плакаты "МВФ – руки прочь от наших пенсий!", "Путин – наша медленная смерть!", "В России на каждого пенсионера не мало работающих, а много ворующих", "Нам добавили не годы работы, а годы нищеты", "У правительства более нет сторонников – есть только сообщники".

В своих выступлениях ораторы сетовали на то, что на митинги против пенсионной реформы "приходят не десятки тысяч, а всего лишь сотни людей". Секретарь Волжского горкома КПРФ Александр Кудрявцев, выступая перед митингующими, отметил малую активность горожан не только на акциях протеста, но и на выборах. По его мнению, политическая пассивность людей даст возможность правительству "протолкнуть пенсионную реформу 25 сентября во время вторых чтений в Государственной думе".

"Да. Волжский показал зубы "Единой России". У нас во время последних выборов за коммунистов проголосовало 30% населения. Мы сформируем в городской думе сильную фракцию. Но участие в голосовании приняли только 22% волжан. А если бы пришли все – то КПРФ забрало бы 40 или 50% голосов, и мы были бы еще сильнее. И выступили бы против пенсионной реформы более сильным составом", - заявил Александр Кудрявцев.

Митинг завершился в полдень, задержаний не было, передает корреспондент "Кавказского узла".

Одна из участниц митинга, представившаяся Дарьей, сказала, что пришла на митинг, чтобы защитить права родителей. "Им нужно было в ближайшем будущем идти на пенсию, но правительство украло у них это право. Мама у меня учитель, папа работает на комбинате «Красный Октябрь». Мы не ожидали от властей такой беды. Пенсионная реформа антинародная, она попирает предыдущие завоевания трудящихся", - сказала Дарья корреспонденту "Кавказского узла".

Другой молодой человек, старший экономист гипсового завода Михаил Мулин, также обеспокоен тем, как реформа отразится на его близких. "Выражаю несогласие с пенсионной реформой. Она негативно скажется на моих родных. Работа отца связана с тяжелым физическим трудом. До 65 лет работать ему там немыслимо, это будет непосильная работа в таком возрасте. И это касается многих волгоградцев. А о своей пенсии я еще не задумывался. Слишком далекая перспектива, но перспектива эта безрадостна", - сказал Михаил Мулин корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионная реформа говорит о некомпетентности властей в вопросах социальной политики, считает сотрудник одной из частных корпораций Михаил Прыгунов. "Наша власть показала свою некомпетентность в вопросах социальной политики. Молодежь пострадает в будущем. А те волгоградцы, которые вступили в предпенсионный возраст, столкнутся с безработицей. Они никому не нужны. И угрозы властей о том, что работодатели в случае увольнения таких работников будут нести уголовную ответственность, никого не испугают. Нас ждет обнищание и высокий уровень безработицы", - заявил Михаил Прыгунов корреспонденту "Кавказского узла".

"Да мы просто не доживем до пенсии. Чтобы повышать пенсионный возраст, нужно было сначала улучшить качество жизни людей, медицинское обслуживание. А у нас в Волжском очереди в поликлиниках – к терапевту трудно попасть, а к специалистам тем более. У меня две хронических болезни. Заработала их героическим трудом на трубном заводе. До пенсии мне работать еще 12 лет. Не думаю, что доживу", - сказала жительница Волжского Алена Свидрова.

Политолог Центра рыночных исследований имени Адама Смита Сергей Бойко в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" отметил низкую активность движения, направленного против планируемой правительством пенсионной реформы.

"Сейчас проходят тектонические подвижки, которые в будущем могут вылиться в более серьезные формы протеста. Социологи отмечают, что люди осознали проблему, что они готовы выходить на акции протеста. Но мы видим пока низкую политическую активность населения. Связано это с тем, что между осознанием и действием есть некий разрыв. Люди пассивны потому, что надеются на то, что все еще обойдется. Участие в митингах для многих россиян – это большой шаг в политическом самосознании. Политические силы, выступающие против пенсионной реформы, понимают это. Они накапливают политический потенциал и формируют протестную повестку на будущее", - считает Сергей Бойко.