10 сентября 2018, 05:54

В Волгограде арестована оппозиционерка Анастасия Кадетова

Суд отправил под административный арест на 15 суток Анастасию Кадетову за нарушение правил проведения массового мероприятия.

Как сообщал «Кавказский узел», более 350 человек приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального в Волгограде 9 сентября. Не менее 16 человек задержали сотрудники правоохранительных органов, двое из задержанных доставлены в больницу.

Настя Кадетова, координатор молодежного движения «Весна» и штаба оппозиционного политика Алексея Навального, задержанная на митинге против пенсионной реформы, арестована на 15 суток, сообщает "ОВД-инфо".

Информацию об аресте подтвердила сама Кадетова в своем твиттере. 

"Дали мне по 20.2 ч.8 15 суток ареста. Ничего страшного, прочитаю много хороших книг", - написала она.

Отметим, что максимальный срок ареста по вмененной Кадетовой статье (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) составляет 30 суток. 

Информацию о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести".

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