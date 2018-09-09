Задержание участника шествия. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

09 сентября 2018, 19:33

Активист Алексей Волков освобожден в Волгограде

Правоохранители отпустили задержанного сегодня сотрудника местного штаба Навального Алексея Волкова и задержали координатора штаба Анастасию Кадетову.

Как сообщал "Кавказский узел", задержания сторонников Алексея Навального прошли в городах России перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. Сегодня в Волгограде были задержаны сторонники оппозиционера Алексей Волков, Евгений Кочегин и Марина Цевашева, а также местный активист Анатолий Болтыхов.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет.  В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России. 

Сообщение на странице "Волгоград против повышения пенсионного возраста" https://vk.com/9sep_vlgАлексей Волков отпущен на свободу, а координатор волгоградского штаба Навального Анастасия Кадетова задержана, сообщили представители штаба.

Кадетову, задержанную на месте анонсированной активистами акции против пенсионной реформы, доставили в отдел полиции. Еще двум задержанным активистам в отделе полиции потребовалась помощь врачей, говорится в сообщении на странице "Волгоград против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

В общей сложности в Волгограде задержаны шестеро противников пенсионной реформы, сообщило без уточнения имен задержанных "ОВД-Инфо".

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Иван Танский арестован на пять суток", "Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести".

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