Активист Алексей Волков освобожден в Волгограде

09 сентября 2018, 19:33

Правоохранители отпустили задержанного сегодня сотрудника местного штаба Навального Алексея Волкова и задержали координатора штаба Анастасию Кадетову.

Как сообщал "Кавказский узел", задержания сторонников Алексея Навального прошли в городах России перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. Сегодня в Волгограде были задержаны сторонники оппозиционера Алексей Волков, Евгений Кочегин и Марина Цевашева, а также местный активист Анатолий Болтыхов.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Алексей Волков отпущен на свободу, а координатор волгоградского штаба Навального Анастасия Кадетова задержана, сообщили представители штаба.

Кадетову, задержанную на месте анонсированной активистами акции против пенсионной реформы, доставили в отдел полиции. Еще двум задержанным активистам в отделе полиции потребовалась помощь врачей, говорится в сообщении на странице "Волгоград против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

В общей сложности в Волгограде задержаны шестеро противников пенсионной реформы, сообщило без уточнения имен задержанных "ОВД-Инфо".