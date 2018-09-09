Четыре активиста задержаны в Волгограде

09 сентября 2018, 15:03

Трое сторонников Алексея Навального и активист Анатолий Болтыхов задержаны в Волгограде в день несогласованной акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал "Кавказский узел", задержания сторонников Навального прошли в городах России перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. В Краснодаре с 5 по 7 сентября были задержаны одиннадцать активистов, десять из них получили от пяти до десяти суток административного ареста. В Ставрополе был задержан и арестован на пять суток координатор местного штаба Навального Иван Танский.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Координатор волгоградского штаба Навального Алексей Волков и двое волонтеров штаба были задержаны сегодня, когда вышли из дома, сообщил Волков корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с Волковым задержаны Евгений Кочегин и Марина Цевашева, активисты доставлены в отдел полиции.

Шествие против повышения пенсионного возраста было запланировано в Волгограде на сегодня. Власти отказались согласовать акцию, но активисты заявили о ее проведении без согласования.

Также сегодня у подъезда своего дома в Волгограде задержан еще один местный активист Анатолий Болтыхов, сообщил его соратник Михаил Ясин корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".