Число задержанных активистов в Краснодаре достигло шести

07 сентября 2018, 00:22

В Краснодаре арестован бывший координатор краснодарского штаба Навального Мирослав Валькович. Всего 5 и 6 сентября задержаны по меньшей мере шесть краснодарских активистов, пятеро из них уже арестованы. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал "Кавказский узел", активистка Вера Максименко была помещена в изолятор 5 сентября после призыва к участию в несогласованном митинге против пенсионной реформы, ей назначили десять суток административного ареста. 6 сентября у штаба Навального в Краснодаре был задержан журналист Александр Савельев, он был арестован на семь суток. Кроме того, активисты сообщили о задержании 6 сентября волонтеров штаба Никиты Шевченко и Виталия Вотановского. Активист Алексей Мандригеля, по данным его родственника, был задержан вечером того же дня во время прогулки.

Экс-координатор краснодарского штаба Мирослав Валькович был задержан 6 сентября, говорится в сообщении сторонников штаба Навального в группе "Краснодар против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте".

Задержанному ранее Виталию Вотановскому назначили 10 суток ареста по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП РФ), по той же статье семь суток ареста получил Никита Шевченко, задержанный утром по пути в поликлинику, уточняется в сообщении. В нем также говорится, что многие из задержанных "даже не имеют никакого отношения к мероприятию (протестам против пенсионного возраста, - прим. "Кавказского узла")". Сторонники штаба также написали "о визитах сотрудников полиции по местам их прописки, многочисленных звонках с «предупреждениями».

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Вальковича задержали около 17 часов возле зоомагазина, который он открыл после того, как оставил пост координатора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян.

"Его признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и арестовали на семь суток", - сказал адвокат. До начала судебного заседания Валькович сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не имеет "никакого отношения к организации митинга против повышения пенсионного возраста" и во время задержания "спокойно сел в полицейский автомобиль и не оказывал сопротивления сотрудникам". По словам адвоката Аванесяна, на суде по делу Виталия Вотановского выступили свидетели, "которые якобы видели, как Вотановский не исполнял законные требования сотрудников". Адвокат также сообщил, что к арестованной Вере Максименко его допустили только спустя сутки после задержания, а на суде ее интересы представлял адвокат по назначению, несмотря на то, что у него Аванесяна есть адвокатский ордер на ее защиту. На сайте МВД по Краснодарскому краю информации о задержании активистов по состоянию на 00.15 мск нет.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Протесты сторонников Алексея Навального в регионах Юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".