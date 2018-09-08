Иван Танский арестован на пять суток

08 сентября 2018, 01:46

Суд в Ставрополе арестовал главу местного штаба Алексея Навального Ивана Танского на пять суток за нарушение правил проведения акции.

Как сообщал "Кавказский узел", глава штаба Алексея Навального в Ставрополе Иван Танский был задержан днем 6 сентября. Активист связал свое задержание с планами провести митинг против пенсионной реформы.

29 июня полицейские составили на Ивана Танского административный протокол за организацию несанкционированной акции против запланированного российскими властями повышения пенсионного возраста. 2 июля суд оштрафовал Танского на 150 тысяч рублей.

Промышленный районный суд Ставрополя 7 сентября назначил Танскому пять суток административного ареста в связи с планами активистов провести акцию без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщило со ссылкой на сотрудницу штаба "ОВД-Инфо".

"Координатору Ивану Танскому дали пять суток ареста", - говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября на странице ставропольского штаба Навального в Twitter.

Задержания сторонников Навального прошли в разных российских городах перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. В Краснодаре с 5 по 7 сентября были задержаны одиннадцать активистов, десять из них получили от пяти до десяти суток административного ареста.

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".