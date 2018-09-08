08 сентября 2018, 14:06

Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста

Сотрудница краснодарского штаба Навального Вера Холодная, арестованная на десять суток, заявила о начале голодовки. 

"Кавказский узел" писал, что 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее одиннадцати сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста. Активист Алексей Мандригеля, арестованный на 10 суток, в знак протеста объявил сухую голодовку. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

Сообщение о голодовке Веры Холодной. https://t.me/pr_russia/2965"Вера Холодная объявила голодовку", - сообщил сегодня на своей странице в Telegram активист Александр Савельев.

Таким образом, голодают уже двое задержанных в Краснодаре сторонников Навального, констатирует Telegram-канал "Протестная Россия".

Сотрудница краснодарского штаба Навального Вера Холодная была арестована 7 сентября на 10 суток по статье о нарушении порядка проведения митинга, информирует Telegram-канал "Важное. Протестный Краснодар".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального".

Примечание:

"Сменился координатор краснодарского штаба Навального", "Юрист краснодарского штаба Навального арестован на пять суток", "Координатор сочинского штаба Навального задержан вместе с женой".

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