Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста

08 сентября 2018, 14:06

Сотрудница краснодарского штаба Навального Вера Холодная, арестованная на десять суток, заявила о начале голодовки.

"Кавказский узел" писал, что 5-7 сентября в Краснодаре были задержаны не менее одиннадцати сторонников Навального. Десять из них, в том числе координатор краснодарского штаба Размик Симонян, получили от пяти до десяти суток административного ареста. Активист Алексей Мандригеля, арестованный на 10 суток, в знак протеста объявил сухую голодовку. Сторонники Навального связали задержания с протестами против повышения пенсионного возраста.

"Вера Холодная объявила голодовку", - сообщил сегодня на своей странице в Telegram активист Александр Савельев.

Таким образом, голодают уже двое задержанных в Краснодаре сторонников Навального, констатирует Telegram-канал "Протестная Россия".

Сотрудница краснодарского штаба Навального Вера Холодная была арестована 7 сентября на 10 суток по статье о нарушении порядка проведения митинга, информирует Telegram-канал "Важное. Протестный Краснодар".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального".