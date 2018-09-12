Депутат Бессонов получил заочный срок

12 сентября 2018, 15:27

Суд в Ростове-на-Дону сегодня вынес приговор объявленному в розыск бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, признав его виновным в избиении полицейских.

Как писал "Кавказский узел", Кировский райсуд Ростова-на-Дону назначил на сегодня оглашение приговора бывшему депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Бессонову, обвиняемому в избиении полицейских.

Владимир Бессонов был обвинен в том, что 2 декабря 2011 года во время митинга в Ростове-на-Дону ударил правоохранителей и повредил их форму. Бессонов заявил о своей невиновности, однако Госдума согласилась на передачу дела в суд. В октябре 2015 года суд в Ростове-на-Дону объявил Бессонова в розыск и заочно арестовал его, процесс начался без присутствия на нем депутата. Гособвинитель потребовал приговорить Бессонова к 3,5 года колонии, а защита Бессонова попросила оправдать его, указав на "недопустимые доказательства".

Сегодня Кировский райсуд признал Бессонова виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти с причинением легкого вреда здоровью) и приговорил его к трем годам колонии общего режима, а кроме того, поручил правоохранительным органам объявить его в розыск.

Оглашение приговора прошло в напряженной атмосфере. Судья зачитывал приговор около четырех часов, и в зале часто были слышны выкрики сторонников Бессонова, сомневающихся в показаниях свидетелей обвинения.

В зале находились около 10-15 корреспондентов федеральных и местных изданий, а также много людей, сочувствующих Бессонову, в основном, членов КПРФ. Кроме того, в зале, по решению судьи, находились шесть судебных приставов с автоматами.

Брат Владимира Бессонова, депутат заксобрания Ростовской области Евгений Бессонов возмутился наличием такого количества вооруженных сотрудников ФССП. Силовики переадресовали его вопросы судье, который призвал соблюдать порядок в судебном заседании, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от представителей защиты осужденного "Кавказский узел" пока не располагает.