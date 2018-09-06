Суд отложил оглашение приговора Бессонову

06 сентября 2018, 23:34

Приговор бывшему депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Бессонову, обвиняемому в избиении полицейских, будет оглашен 12 сентября, сообщил суд.

Как информировал "Кавказский узел", депутат Госдумы Владимир Бессонов был обвинен в том, что 2 декабря 2011 года во время митинга в Ростове-на-Дону вместе с другими участниками ударил правоохранителей и повредил их форму. Бессонов заявил о своей невиновности, однако Госдума согласилась на передачу дела в суд. В октябре 2015 года суд в Ростове-на-Дону объявил Бессонова в розыск и заочно арестовал его, процесс начался без присутствия на нем депутата. Гособвинитель потребовал приговорить Бессонова к 3,5 года колонии, а защита Бессонова попросила оправдать его, указав на "недопустимые доказательства". Оглашение приговора было назначено на 7 сентября.

Приговор в Кировском районном суде Ростова-на-Дону огласят на пять дней позже запланированной даты, сообщила сегодня пресс-служба суда на своем сайте.

"Судья... продлил нахождение в совещательной комнате по уголовному делу в отношении Бессонова В.И.... оглашение приговора состоится 12 сентября", - говорится в сообщении.

Бессонову предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 ч.2 УК РФ), уточнила пресс-служба. Отметим, что по данной статье предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.