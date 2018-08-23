Защита попросила суд оправдать Бессонова

23 августа 2018, 08:40

В суде в Ростове-на-Дону завершились прения сторон по делу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских. Защита Бессонова заявила, что дело против бывшего депутата незаконно, и указала на "недопустимые доказательства".

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Владимир Бессонов обвинен в том, что 2 декабря 2011 года во время митинга в Ростове-на-Дону вместе с другими участниками ударил полицейских и повредил их форму. Бессонов заявил о своей невиновности, но Госдума согласилась на передачу дела в суд. 28 октября 2015 года суд в Ростове-на-Дону объявил Бессонова в розыск и принял решение о его заочном аресте. Процесс начался 16 января в отсутствие депутата. 9 августа Кировский райсуд приступил к прениям сторон, и гособвинитель попросил приговорить Бессонова к 3,5 года колонии.

22 августа в Кировском районном суде Ростова-на-Дону состоялось закрытое заседание по делу Бессонова, на котором завершились прения сторон. Адвокат бывшего депутата Алексей Меншиков настаивал на необходимости освободить его подзащитного, заявив, что "возбуждение дела против Бессонова незаконно, так как оно было заведено без постановления председателя СКР Александра Бастрыкина", написал Donday.ru.

Меншиков также назвал незаконным то, что без постановления суда следователь изъял из медицинского учреждения документы потерпевшего. По мнению адвоката, эти документы являются "недопустимыми доказательствами" в деле и "не могут приниматься судом во внимание". Следующее заседание по делу Бессонова назначено на 31 августа, а оглашение приговора - на 7 сентября, сообщил "Коммерсант".