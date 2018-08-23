Владимир Бессонов. Фото: RFE/RL

23 августа 2018, 08:40

Защита попросила суд оправдать Бессонова

В суде в Ростове-на-Дону завершились прения сторон по делу бывшего депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских. Защита Бессонова заявила, что дело против бывшего депутата незаконно, и указала на "недопустимые доказательства".

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Владимир Бессонов обвинен в том, что 2 декабря 2011 года во время митинга в Ростове-на-Дону вместе с другими участниками ударил полицейских и повредил их форму. Бессонов заявил о своей невиновности, но Госдума согласилась на передачу дела в суд. 28 октября 2015 года суд в Ростове-на-Дону объявил Бессонова в розыск и принял решение о его заочном аресте. Процесс начался 16 января в отсутствие депутата. 9 августа Кировский райсуд приступил к прениям сторон, и гособвинитель попросил приговорить Бессонова к 3,5 года колонии.

22 августа в Кировском районном суде Ростова-на-Дону состоялось закрытое заседание по делу Бессонова, на котором завершились прения сторон. Адвокат бывшего депутата Алексей Меншиков настаивал на необходимости освободить его подзащитного, заявив, что "возбуждение дела против Бессонова незаконно, так как оно было заведено без постановления председателя СКР Александра Бастрыкина", написал Donday.ru.

Меншиков также назвал незаконным то, что без постановления суда следователь изъял из медицинского учреждения документы потерпевшего. По мнению адвоката, эти документы являются "недопустимыми доказательствами" в деле и "не могут приниматься судом во внимание". Следующее заседание по делу Бессонова назначено на 31 августа, а оглашение приговора - на 7 сентября, сообщил "Коммерсант".

Примечание:

"Ростовский облсуд сегодня заслушает жалобу прокуратуры на возврат дела депутата Бессонова", "Ростовские политтехнологи ожидают обвинительного приговора по делу депутата Бессонова", "Коммунисты провели у здания Госдумы встречу в поддержку депутата Бессонова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 августа 2018, 14:40

  • Стенин получил политубежище в Литве

    Власти Литвы приняли решение выдать разрешение на длительное проживание в ЕС, заявил сегодня астраханский активист Игорь Стенин, отметив, рассмотрение его прошения о статусе беженца заняло пять месяцев.

23 августа 2018, 13:40

23 августа 2018, 13:19

  • Власти Дагестана рассказали о финалистах конкурса управленцев

    Каждый пятый из 226 финалистов этапа конкурса "Мой Дагестан", призванного обеспечить республике кадровый резерв, не имеет управленческого опыта. Задача конкурса - поиск людей, которые будут работать "не на себя", отметил врио главы республики Владимир Васильев.

23 августа 2018, 12:38

  • 2 Активисты призвали Меркель поднять тему прав человека в Азербайджане

    "Репортеры без границ" и Институт свободы и безопасности репортеров напомнили канцлеру Германии о большом числе заключенных журналистов и репрессиях родственников оппозиционеров в Азербайджане. Правозащитники связали надежды на освобождение блогера Мехмана Гусейнова с визитом Ангелы Меркель в Баку.

23 августа 2018, 11:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости