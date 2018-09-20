Депутат оштрафован после митинга против пенсионной реформы в Астрахани

20 сентября 2018, 16:05

Суд назначил главе фракции "Справедливая Россия" в Астраханской облдуме штраф за организацию июньского митинга против повышения пенсионного возраста.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня в Астрахани 50-60 человек собрались у здания думы региона, чтобы просить депутатов поддержать обращение фракции "Справедливая Россия" в Госдуму о недопустимости повышения пенсионного возраста. Астраханская облдума отказалась это сделать.

Кировский районный суд Астрахани признал митинг, проведенный в Астрахани 21 июня, несогласованным, и 18 сентября оштрафовал депутата Евгения Дунаева на 10 тысяч рублей.

Это решение суда было принято, несмотря на сильные аргументы защиты и показания четырех свидетелей, отметил Дунаев. "Я все сделал правильно, а именно вышел 21 июня к своим избирателям, высказал свою позицию и мнение депутатов нашей фракции "Справедливая Россия" в региональной думе о несогласии с повышением пенсионного возраста", - написал сегодня Дунаев в своем блоге в Livejournal.

Депутат пояснил, что примет решение об обжаловании вердикта суда после того, как получит полный текст решения суда, информировали "Астраханские новости".

На сайте Кировского райсуда Астрахани, по состоянию на 16.05 мск 20 сентября, нет информации о наказании, назначенном Дунаеву.

Отметим, что 29 июня "Справедливая Россия" провела в Астрахани согласованный митинг, участие в котором приняли две тысячи человек. Они бурно поддержали лозунги: "Остановитесь - или народ вас остановит!" и "Позор депутатам-единороссам!", предложенные эсером Евгением Дунаевым. Аналогичные акции проводили в Астрахани и другие политические силы. Последний митинг против пенсионной реформы состоялся в городе 9 сентября.