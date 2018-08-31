В Волгограде коммунисты на митинге потребовали отставки правительства России

31 августа 2018, 02:52

Участники митинга КПРФ раскритиковали выступление Путина по вопросу пенсионной реформы, назвав ее отъемом денег у населения. Коммунисты призвали к отставке правительства и проведению общероссийского референдума против повышения пенсионного возраста.

Как сообщал "Кавказский узел", в ответ на анонсированные правительством планы пенсионной реформы в городах России, в том числе и на юге страны, прошли протестные акции. Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Участники митингов и пикетов потребовали провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста.

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам, предложив ряд изменений в уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект. В частности, он заявил о необходимости "уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Для тех, кому предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, Путин предложил установить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, увеличить максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Митинг прошел 30 августа с 17 до 18-30 на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда, передает бывшая на акции корреспондент «Кавказского узла».

По данным организаторов, в митинге приняли участие более 1000 человек. Сотрудники полиции отказались назвать корреспонденту число участников акции протеста.

Участники митинга стояли с плакатами «Нам добавили не годы работы, а годы нищеты», «Установить всем, кто за Путина, выход на пенсию в 70 лет. Пусть воспевают и радуются за любимого вождя», «Депутатам!!! Если вы за, то мы против» и другими.

Среди пришедших на митинг были как молодые люди, так и люди пожилого возраста.

Участник митинга 30-летний коммунист Олег Кравченко назвал пенсионную реформу «очередной вредительской инициативой». «В 2015 году началось с «Платона», когда людям залезли в карман, параллельно начали сбор денег на капремонт, - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». – Когда чиновники поняли , что людям можно лезть в карман, то стали повышать пошлины, НДС и мегавредительский проект – практически отмена пенсий, потому что большая часть людей не доживет до нее. Путин своим выступлением разочаровал всех. Хотя многие надеялись, что он скажет, что реформы не будет. Он по сути пытался легимитизировать этот проект».

Система "Платон" была введена для взимания платы с большегрузов за проезд по трассам. С 27 марта 2017 года в России началась забастовка дальнобойщиков с требованиями отмены "Платона". В забастовке приняли активное участие водители регионов юга России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?". Материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона".

Пришедшие на митинг обратили внимание, что в городе нет работы не только для людей в возрасте, но и для молодых.

«Где открыто хоть одно рабочее место для пенсионеров, где хоть один вернувшийся завод? Где работать в 60 лет будет мужик? В нашем городе какая была промышленность! Куда все делось? Сейчас это нищий полупустой город. Люди работают не от скуки – им жить надо на что-то», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пенсионерка Галина Васильевна.

35-летний Игорь Могилев рассказал, что он – сторонник националистических организаций, но пришел на митинг коммунистов. В разговоре с корреспондентом «Кавказского узла» он обратил внимание на раннюю смертность среди мужчин в России. Редко кто доживет до 62-63-лет, если судить по датам жизни, выбитых на могильных табличках на кладбищах.

«Это не пенсионная реформа, это отмена пенсий. Почему сегодня на митинге мало молодежи? Молодежь живет немного другими проблемами, она не надеется на пенсии. Вымирают не только села и маленькие города – вымирают мегаполисы, потому что молодежь за большими зарплатами бежит в Москву и Петербург, работает неофициально. Большинство моих друзей с высшим образованием – просто на рабочих специальностях или на каких-то непонятных специальностях арт-директоров, промоутеров, менеджеров в однодневных компаниях, которые не то что не ведут документации, а просто рассыпаются на следующий день. Живут в коммунальных, съемных квартирах. Одно из определений геноцида – это воспрепятствование рождаемости. Я могу сказать, что это геноцид», - сказал он.

57-летняя Галина Бунина рассказала корреспонденту, что ее пенсия составляет 8,5 тысяч рублей.

«Я категорически не принимаю пенсионную реформу, - сказала женщина. – Я ожидала от президента каких-то научных прорывных идей, чего-то глубокого и продуманного. Вместо этого банальщина, безнадега и реверанс в сторону женщин. Кто будет работать на дачах, кто поведет 1 сентября детей в школу? Многие дети лишатся домашнего тепла, потому что замотанная мама и замученный папа, особенно если он вахтовик или дальнобойщик. Дети будут брошены. Сейчас пенсионеры – это подушка безопасности. Кредиты, ипотеки, кружки – это все на бабках и на дедках. Работать пенсионерам негде. Нищета – это хаос и дичь, лучше эвтаназию пусть введет... Я член КПСС, и больше не хочу вступать ни в какую партию».

Однофамилица Галины Буниной 78–летняя Лидия Бунина рассказала корреспонденту, что «против реформы». «Путин говорил, что не повысит пенсионный возраст, но добавил, - сказала женщина. – Но сначала обещали легкое повышение, но сейчас самый жесткий сценарий – год идет за год».

«Выступление президента было для успокоения общественного мнения, - заявил участник митинга Александр Назаров. – Наша экономика катится в пропасть, промышленность не развивается, инфляция, качество продуктов низкое, воздух и дороги плохие. Пенсионная реформа – аморальный шаг со стороны «Единой России» и руководства нашей страны».

Интервью Назарова корреспонденту «Кавказского узла» снимала на видеокамеру женщина в штатском. Она представилась корреспонденту «Кавказского узла» сотрудницей полиции. Позже она сообщила корреспонденту, что полиция вывела с митинга несколько участников и предложила побеседовать с ними.

Корреспондент «Кавказского узла» насчитала не менее 10 человек, которых полиция вывела из массы митингующих. Они стояли в стороне.

Один из выведенных с митинга 31-летний Владимир Поляков рассказал корреспонденту, что является координатором национально-освободительного движения в Волгограде.

«КПРФ слова не дает, - сказал он. – Я еще на прошлом митинге просил слова, но мне не дали. У меня крик души. Они только призывают свергать правительство, а других вопросов они не знают – то , что бизнес надо деоффшоризировать, не говорят".

Националисты тоже против повышения пенсионного возраста, пояснил он, добавив, что методы борьбы должны быть другие. "Не свергать правительство, а национализировать бизнес, банки, власть», - сказал он.

Работница завода «Красный октябрь» Снежана Чернова также оказалась в числе выведенных с митинга. Она хотела задать вопрос на митинге представителю профсоюза, но ей не дали.

"Кавказский узел" сообщал, что 7 мая около 70 работников металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде провели забастовку, протестуя против лишения большей части премиальных. После это руководство предприятия пообещало выплатить премиальные полностью.

"У нас на заводе творится беспредел, - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла». – Нам третий месяц не выплачивают зарплату... Мы еще не получили зарплату за июнь, нас отправили на две третьих оклада. Кто чем занимается – кто газеты раздает, кто таксует. В понедельник мы выходим на работу, чтобы подготовить завод к зимнему периоду. На следующей неделе обещали зарплату".

Пресс-секретарь обкома КПРФ Зарина Асланова во время выступления отметила, что людей пришло не так много, как рассчитали организаторы. «Это ожидаемо, потому что в нашей стране принято терпеть», - пояснила она.

Секретарь обкома Олег Дмитриев сообщил корреспонденту, что коммунисты собирались провести митинг 2 сентября в день всероссийской акции протеста КПРФ против пенсионной реформы, однако согласовать акцию на этот день не удалось из-за запланированного на 2 сентября празднования дня города. Он также отметил, что в митинге принимает участие много молодежи.

Секретарь обкома Андрей Шевченко сообщил корреспонденту, что коммунисты собрали 60 тысяч подписей против повышения пенсионного возраста. «После принятия законопроекта мы направим их в Москву», - сказал он.

В резолюции митинга коммунисты призвали к отставке правительства и проведению референдума по пенсионному вопросу.