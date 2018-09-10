Астраханцы упрекнули сторонников Навального за неявку на акцию против пенсионной реформы

10 сентября 2018, 11:38

Астрахань 9 сентября присоединилась к всероссийским акциям протеста сторонников Навального против пенсионной реформы, однако участники митинга постарались не привлекать к себе внимания, рассказали активисты, подвергнув критике организацию мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября в городах России прошли акции сторонников Навального против пенсионной реформы. Участники и организаторы акций в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе были задержаны. Жители Владикавказа поддержали протест против пенсионной реформы пикетами, а активисты в Сочи потребовали отставки правительства.

Повышение пенсионного возраста в России - для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет - предлагается правительственным проектом пенсионной реформы. 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", всего на площади Ленина с 14.00 до 16.00 9 сентября было около 50 человек.

У одной женщины был небольшой плакат, но она держала его таким образом, что прочитать, что там написано, было невозможно. Выступлений также не было, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

По данным активистов, акцию пытался организовать Олег Шпорин, но его заявка была отклонена. "Более того, не явился никто из тех, кто ранее работал в штате астраханского штаба Навального", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

Открытие штаба Алексея Навального в Астрахани состоялось 28 апреля 2017 года. С 1 апреля 2018 года штаб прекратил свою работу. Активисты не исключили, что продолжат работу в новом формате.

По его словам, он пришел на площадь Ленина, посчитав нужным поддержать акцию протеста. Порядка десяти человек на площади были от партии "Парнас".

Полиции в форме 9 сентября на площади Ленина не было. После того как стало понятно, что люди разошлись, с соседней улицы Ленина выехала машина с ОМОНом и уехала, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

В группе "Астрахань против повышения пенсионного возраста" в соцсети "ВКонтакте" 3 сентября была опубликована запись с призывом прийти на акцию протеста 9 сентября. Однако, по данным на на 10.00 мск 10 сентября, нет сведений о проведении мероприятия.

"Время 15.20, весь митинг", - написал 9 сентября под сообщением с призывом выйти на митинг Сергей Барон, опубликовав фотографию, на которой несколько десятков человек стоят и сидят рядом с памятником Ленину.

"Мда, что тут сказать? Надеюсь, те, кто остался сегодня дома, когда им станет 60 и их никто не будет брать на работу, а пенсионный возраст не наступит, вспомнят, доедая корку хлеба, что они сегодня предпочли остаться дома. К организаторам тоже вопросы. Почему за сутки не была объявлена точка сбора? Точная точка сбора, а не просто: "Площадь Ленина". Например, у самого Ленина. Но нет, молодцы, слили протест, ну и сами пришедшие не шибко лучше. Парень предлагал пройтись до арки хотя бы, все сразу отвернулись, замолкли. Молодцы, чувствуется дух единства", - написал Александр Виноградов.

"Перенесли митинг", - заявил пользователь с ником Илон Маск.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации, что организатором акции протеста выступил Олег Шпорин. Сам он оказался недоступен для комментариев, передает корреспондент "Кавказского узла". Однако на странице Олега Шпорина в соцсети "ВКонтакте" в 21.48 мск 9 сентября размещено извещение о новом митинге, который оппозиция намерена провести в Астрахани против пенсионной реформы. При этом комментариев по поводу акции 9 сентября нет.

За протестами сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" следит на странице "Акции Навального". Мотивы работы местных жителей в штабах Алексея Навального в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе "Кавказский узел" проанализировал в материале "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".