Подгруппа сторонников пенсионного референдума зарегистрирована в Северной Осетии

27 августа 2018, 21:16

Избирком Северной Осетии зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума были зарегистрированы в Адыгее и Астраханской области. Ранее такие подгруппы также были зарегистрированы в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Во многих городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет.

Решение о регистрации подгруппы было принято 106 членами комиссии, сообщил сегодня представитель избиркома, на которого ссылается "Интерфакс-Юг".

Согласно сообщению, опубликованному на странице избиркома Северной Осетии в Instagram, решение было принято единогласно.

В случае, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы по пенсионному референдуму, у инициативной группы появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. После этого группа должна будет собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны. На это законом отводится 45 дней.