Власти Чечни привязали пенсионные льготы к возрасту

22 сентября 2018, 14:27

Депутаты парламента Чечни единогласно приняли закон о льготах для людей предпенсионного возраста, призванный смягчить последствия пенсионной реформы.

Как сообщал "Кавказский узел", законопроекты о сохранении льгот людям предпенсионного возраста внесены в парламенты Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. Аналогичные решения готовятся в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. 15 сентября законопроект о сохранении этих льгот приняло Законодательное собрание Ростовской области.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. С целью смягчить последствия рефрмы, региональные льготы будут привязаны не к выходу на пенсию, а к возрасту. Женщины будут пользоваться ими после 55 лет, мужчины - после 60 лет. В российских городах, в том числе и на юге страны, проводятся акции протеста против пенсионной реформы, создаются региональные инициативные группы по проведению референдума об этой реформе.

Законопроект о льготах для людей предпенсионного возраста был внесен в местный парламент и главой Чечни. 21 сентября депутаты приняли его единогласно. "В соответствии с данным законом, женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 в полном объеме сохраняются региональные социальные льготы, вне зависимости от возраста выхода на пенсию. Это касается льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, земельного и имущественного налогов, а также проезда в общественном транспорте", - проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в аппарате парламента Чечни.

Реализация этого закона позволит снизить напряженность в обществе, считают местные наблюдатели. "Решение федерального руководства повысить пенсионный возраст в стране было воспринято крайне негативно, и это привело к массовым акциям протеста. Несмотря на то, что в нашей республике подобных акций не было, тем не менее, граждане теперь уже предпенсионного возраста тоже всерьез обеспокоены происходящим. В первую очередь, это касалось именно социальных льгот пенсионерам. Принятие закона о сохранении пенсионных льгот, безусловно, приведет к снижению напряженности в обществе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Адам.

Сохранение льгот волнует жителей Чечни больше, чем пенсионные выплаты, считает другой наблюдатель, Умар. "Я говорил со многими на тему повышения пенсионного возраста, и надо сказать, что повышение срока выхода на пенсию на пять лет особой тревоги не вызывало, потому что у нас люди, в первую очередь мужчины, не особо торопятся выходить на пенсию. Мой хороший знакомый, к примеру, продолжает работать мотористом, несмотря на то, что ему уже больше 77 лет. Хороший специалист, поэтому и на работе его держат, да и сам он не хочет сидеть дома. Что касается женщин, тут, конечно ситуация не такая однозначная, но надо сказать, что многих беспокоил вопрос именно сохранения льгот на коммуналку, налоги и так далее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Радует то, что они нам хоть льготы сохранили. Это серьезное подспорье", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лейла.

Отметим, что сегодня проходит всероссийская акция протеста против пенсионной реформы.