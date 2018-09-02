Митинг против пенсионной реформы собрал более 180 жителей Махачкалы

02 сентября 2018, 15:58

Дагестанские коммунисты назвали незначительными корректировки президента России к проекту пенсионной реформы и призвали полностью отменить ее. Депутат парламента Дагестана Мурзадин Авезов выступил за отставку правительства России.

Как информировал "Кавказский узел", планы российского правительства повысить пенсионный возраст - с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин - вызвали акции протеста в регионах, в том числе на юге страны. Участники митингов и пикетов потребовали провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста. 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект. Главы Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана выступили в поддержку предложений Путина.

Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Для тех, кому предстояло выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, президент рекомендовал дать право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста, утвердить для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму по повышению квалификации, увеличить максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Согласованный с властями митинг против пенсионной реформы состоялся сегодня в парке Ленинского комсомола в Махачкале. На митинге присутствовали активисты местного отделения КПРФ и обычные жители, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

По оценке организаторов, участниками митинга стали более 180 человек. Городские власти отказались согласовать митинг на предложенной организаторами и предназначенной для публичных мероприятий площадке у Аварского театра, но предоставили дагестанским коммунистам площадку в парке Ленинского комсомола, рассказал пресс-секретарь регионального отделения КПРФ Руслан Луговой корреспонденту «Кавказского узла».

По оценке Лугового, предложенное властями место менее удобно для проведения митинга.

Первый секретарь Дагестанского республиканского комитета КПРФ Махмуд Махмудов, выступая на митинге, назвал пенсионную реформу «нечеловеческой». Он подчеркнул, что партия выступает категорически против повышения пенсионного возраста.

Предложенные Владимиром Путиным поправки к проекту пенсионной реформы несущественны, люди требовали полной ее отмены, заявил депутат парламента Дагестана от КПРФ Мурзадин Авезов в своем выступлении.

«Эти косметические поправки введены для того, чтобы успокоить народ», - отметил он. В конце своего выступления Авезов потребовал отставки правительства Дмитрия Медведева.