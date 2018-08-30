Власти трех регионов юга России пообещали сохранить льготы пенсионерам

30 августа 2018, 13:35

Власти и политики юга России в целом поддержали предложения Владимира Путина смягчить поправки в пенсионную систему, но не обошлось без критики. Экономисты сочли предложения президента России попыткой снизить градус протестных настроений.

Как писал "Кавказский узел", в городах юга России проводились митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет.

24 августа региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума были зарегистрированы в Адыгее и Астраханской области. Ранее такие подгруппы также были зарегистрированы в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Путин озвучил изменения в пенсионной системе

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам. Указав на то, что в настоящее время "уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года", президент напомнил, что из-за демографической ситуации в 1990-х годах уменьшается количество работающих граждан и растет число пенсионеров.

В обращении, текст которого размещен на сайте президента России, Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый Госдумой в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В частности, "уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, "для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста", "утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации", увеличить максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4900 рублей до 11 280 рублей.

Также президент России отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста и пообещал 25‑процентную надбавку к выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих в селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, и сохранение на переходный период всех федеральных льгот, в частности, по налогам на недвижимость и землю.

"Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка семи процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц – сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции", - пообещал Владимир Путин.

"Большого притока на рынок труда после повышения пенсионного возраста быть не может. Молодых работников в перспективе будет становиться все меньше, но люди пожилого возраста не смогут их заменить — эти группы заняты в разных профессиях и обладают разными возможностями. Демографические сдвиги, которые практически предопределены, ведут к тому, что общая численность занятых в нашей экономике к 2030 году может сократиться примерно на 8% по сравнению с 2015-м, а численность занятых в возрасте до 40 лет — на все 20–25%. Вот это будет реальный шок. Средняя зарплата по экономике сейчас под 40 тысяч рублей, а средняя пенсия — около 12 тысяч, а это существенная прибавка. Многие работающие пенсионеры именно благодаря этой прибавке вылезают из бедности. Повышение пенсионного возраста означает, что правительство вытаскивает у них из карманов дополнительные пенсионные деньги. И это, конечно, может быть серьезным фактором недовольства", - приводила 26 июня оценку последствий действий власти директором центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимиром Гимпельсоном "Новая газета".

В поддержку предложений, озвученных Владимиром Путиным, 29 августа выступили главы Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни, а также политики Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края.

"Абсолютно справедливо сказано о том, что нерешительность сегодня может поставить под угрозу стабильность и безопасность страны. Очень важная инициатива - уменьшение пенсионного возраста для женщин. А для тех из них, у кого пять и более детей всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет", - говорится в заявлении Юрия Кокова, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии.

"Мы решительно поддерживаем предложенные Владимиром Владимировичем меры, понимая, что он глубоко изучил все варианты и предлагает народу самый оптимальный из них", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев также поддержал предложения Владимира Путина, в частности, по поводу многодетных матерей. По словам Васильева, власти "должны сегодня позаботиться о тех, кто наиболее уязвлен, не защищен", сообщил 29 августа телеканал "РЕН-ТВ", опубликовав видеозапись интервью чиновника.

Предложения, которые озвучены Владимиром Путиным по корректировке пенсионного законодательства, заслуживают абсолютной поддержки, заявил председатель законодательного собрания Ростовской области, член фракции "Единая Россия" Александр Ищенко, чьи слова процитированы в сообщении от 29 августа на сайте заксобрания.

"В первую очередь хотелось бы отметить его поправку по снижению предложенного правительством возраста выхода женщин на пенсию – с 63 до 60 лет. Предложения, с которыми выступил президент, безусловно, отразятся и на увеличении рождаемости в стране. Поскольку чем больше будет у женщины детей, тем раньше она сможет выйти на пенсию", - приведены слова председателя комитета по бюджету и налогам Ильи Кошкарева на сайте волгоградской областной думы.

Власти некоторых регионов пообещали сохранение местных льгот

Власти Краснодарского края сохранят все региональные льготы и социальные гарантии для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, сообщил первый заместитель председателя законодательного собрания региона Николай Гриценко. "Речь идет о сохранении региональных льгот: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств. Необходимые решения будут приняты на региональном уровне еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению", - процитировал Гриценко 29 августа "Интерфакс".

"С нашей стороны будут сохранены все действующие региональные льготы, связанные с оплатой услуг ЖКХ, капитальным ремонтом, приобретением лекарственных препаратов, ряд других. Необходимые поправки для этого будут внесены и рассмотрены парламентом Кабардино-Балкарии 27 сентября", - говорится в заявлении Юрия Кокова, опубликованном на сайте главы Кабардино-Балкарии.

"Если сегодня мы предоставляем целый ряд налоговых и социальных льгот (налог на имущество, транспортный налог, компенсация за оплату ЖКУ, бесплатный проезд в муниципальном транспорте и т.д.) для лиц пенсионного возраста, то в связи с переходом на новые условия мы оставим эти льготы для того, чтобы люди четко знали, что достигнув 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины, в любом случае, вне зависимости от того вышли они на пенсию или нет, будут их получать. Проект областного закона на эту тему уже готовится", - подчеркнул председатель законодательного собрания Ростовской области, член фракции "Единая Россия" Александр Ищенко.

Ростовчане и волгоградцы разочарованы предложениями Путина

Некоторые ростовские политики заявили о разочаровании предложениями президента России.

"Я отрицательно отношусь к этому видеообращению. Впервые могу сказать, что разочарован действиями президента. Мы контролируем 30% мировых запасов сырья. В нашей стране живет всего 3% населения, и мы не можем обеспечить им достойную старость. Закручивать гайки, чтоб люди работали до самой смерти, неправильно. Если в пенсионном фонде образовалась дыра, значит, кто-то ворует", - заявил депутат ростовской думы от "Справедливой России" Анатолий Котляров изданию 161.ru.

Президент России попытался "сбить волну протестов", считает представитель Демократической коалиции Ростовской области Анастасия Шевченко. "Видеообращение рассчитано на основную аудиторию президента. Это женщины 45 лет и старше. Не удивлюсь, если через год снова решат повысить пенсионный возраст. К слову, ни о каком повышении пенсий речь не идет. Все съедается инфляцией", - привело издание слова Шевченко.

"Я в это не верю. Я уже давно на пенсии, а вот мой сын, которому 47 лет, очень переживает, как всё будет дальше. Может, президент женщин успокоил, хотя бы для них уход на пенсию пораньше сделал. Таким голосом нежным и спокойным говорил", - процитировало мнение жительницы Волгограда Людмилы Смирновой v1.ru.

Напомним, что 11 августа митинг против увеличения пенсионного возраста собрал около ста человек в Волгограде. 29 июля в Ростове-на-Дону на митинг против пенсионной реформы собрались более 1000 активистов, а в Красном Сулине на несогласованную протестную акцию пришли около 60 человек.

Экономисты и политологи назвали предложения Путина "игрой в доброго следователя"

Предложения президента - попытка смягчить ситуацию и снизить протестные настроения в обществе по поводу пенсионной реформы. Однако недовольство людей все равно будет и отразится как на рейтингах глав регионов, так и на рейтингах самого Владимира Путина, заявили эксперты в комментариях "Новой газете".

"Власть просто закрывала проблемные площади. Первая площадь - смягчение планки, вторая - сохранение льгот, третья - альтернатива: стаж или возраст. А четвертая - для перепуганного населения - показать дубинку, что мы бизнесу не позволим [просто так никого увольнять]. Последняя история - предельно популистская", - заявила экономист Наталья Зубаревич. По ее мнению, недовольство в обществе останется, однако люди "психологически менее жестко будут оценивать ситуацию". "Сначала всех напугали страшным сценарием, а потом сделали почти то же самое, но уже не так жутко. Оставили же льготы - уже что-то", - отметила она.

Первый вариант был "достаточно жестким" отметила эксперт Экономической экспертной группы Александра Суслина. "Было очевидно, что некоторые послабления будут. Итоговое послабление для женщин выглядит, скорее, популистским шагом: объективно женщины живут дольше и в числе пенсионеров составляют подавляющее большинство. Если подходить с позиции сухих цифр, поблажку уместнее было бы дать мужчинам, а не женщинам", - отметила она, указав, что конечный вариант реформы еще не определен, потому что нужно понимание, за счет чего все эти льготы будут финансироваться.

"Мы увидели игру в доброго и злого следователя, когда правительство, не объясняя того, что объяснил Путин, выступило с довольно жестким планом пенсионной реформы, а президент от него дистанцировался", - указал политолог Николай Петров. При этом, по его словам, падение рейтингов - в том числе и самого Путина - до конца не отыграется.

"До сего момента президент был отдельно от экономики. Путин - это геополитика, а экономика - это губернаторы и правительство. Теперь с экономикой президенту пришлось связаться, и пойдут пересуды: да, он вроде на нашей стороне, но недостаточно силен, чтобы отменить эту "антинародную" реформу. Начинается недопонимание среди восторженного электората, большую часть которого составляют те самые пенсионеры", - привело издание мнение политолога Дмитрия Орешкина.