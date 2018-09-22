Протест против пенсионной реформы объединил оппозицию в Астрахани

22 сентября 2018, 17:09

На совместный митинг "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР пришли сегодня в Астрахани около 600 противников пенсионной реформы. Акция протеста прошла без инцидентов, отметили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", ранее оппозиционеры в Астрахани не смогли договориться между собой, и в итоге 2 сентября один митинг против повышения пенсионного возраста организовала КПРФ, а второй - "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Акции протеста против пенсионной реформы проходили в Астраханской области и ранее. Так, 29 июня на митинг в Астрахани вышло порядка 2000 человек. 28 июля в рамках общероссийской акции КПРФ на митинг собралось около 400-500 человек. На митинги стали выходить и жители небольших городов региона: 29 июля впервые за десятилетия митинг прошел в Харабалях.

Сегодня в Астрахани на согласованный митинг против повышения пенсионного возраста пришли сторонники "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и "Парнаса". Участники акции встретились в 11.00 в сквере имени Ульяновых и через 10 минут двинулись шествием до сквера имени Кирова. Там и прошел митинг, который длился не более часа.

В сквере имени Кирова на всех входах стояли железные перегородки и рамки, за порядком следили полицейские, но они митингующих никак не побеспокоили, передал корреспондент "Кавказского узла".

В митинге также приняли участие представители профсоюзов и общественных организаций, в частности, "Союза жителей". На мероприятие пришли и представители "Коммунистов России": один из них держал плакат "Только отставка Путина остановит пенсионную реформу!", второй - "Не верь популистам из парламентских партий! Они тебе не помогут!". Последнему удалось простоять около 20 минут, после чего организаторы попросили его удалиться.

Представители "Парнаса" держали в руках фотографии Владимира Путина с надписью "Позор". Активисты партии впервые приняли участие в митинге системной оппозиции, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения "Парнаса" Михаил Долиев. "Мы решили поддержать парламентские партии в их решимости отправить Путина в отставку", - сказал он.

На митинге действительно неоднократно звучали призывы отправить Путина в отставку, которая, как отметил один из выступающих, возможна согласно статье 92 Конституции России.

Согласно ст. 92 Конституции России, президент страны прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. Полный текст Конституции РФ опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Участники акции также держали фотографии премьер-министра России Дмитрия Медведева, председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутата Госдумы от "Единой России" из Астрахани Леонида Огуля, сопровожденные надписью "Позор - голосовал за пенсионную реформу".

Также у людей в руках были плакаты "Не дадим вернуть в Россию крепостное право", "Поработал и в деревянный макинтош?", "Педагоги тоже хотят быть бабушками и дедушками для своих внуков" и другими.

Повышение пенсионного возраста в России - для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет - предлагается правительственным проектом пенсионной реформы. 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Политический активист Михаил Анисенко, не относящий себя ни к одной из партий, держал плакат "Депутаты, поддержавшие повышение пенсионного возраста - мандаты на стол, лопату в руки!".

На митинге было очень много флагов - чуть ли не столько же, сколько и людей. Участники митинга были разных возрастов. "Пришел в основном актив ["Справедливой России", КПРФ и ЛДПР]. Но по астраханским меркам все равно вышло неплохо", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь совета реготделения партии "Парнас" Ярослав Савин.

По мнению Савина, повестка митинга - пенсионная реформа - находит отклик у жителей города, и отношение к этим изменениям у населения негативное, но "негатив так и остается на уровне кухонь и соцсетей".

"Люди не боятся высказывать свое мнение на эту тему, это обсуждается. Но от того, чтобы просто обсудить, до того, чтобы выразить свою позицию в публичном пространстве, а именно на улице, пока что пропасть", - считает Ярослав Савин.

По данным организаторов, на митинг пришли около 600 человек, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов, депутат Астраханской гордумы от "Справедливой России" Василий Ворох.

По его мнению, число участников могло быть больше, если бы митинг был организован не в субботу, а в воскресенье. "Мы три недели назад в воскресенье [2 сентября] одни столько собрали, сколько было сегодня. Мне многие говорили, что митинг в субботу им неудобен, кто-то еще работает, а кто-то отсыпается после рабочей недели", - сказал Василий Ворох.

По его словам, митинг прошел без инцидентов - не считая того, что одного из участников, который держал плакат, не соответствующий тематике акции, пришлось удалить. "Не могу сказать, что там точно было написано, это заметили представители КПРФ, они привлекли полицию - и участник был удален, так как лозунги, не соответствующие заявленной тематике, - это нарушение. В целом же всё прошло спокойно", - рассказал депутат.