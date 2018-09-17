В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума

17 сентября 2018, 05:07

В подгруппу инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе в Дагестане вошли 112 человек. Заявку на проведение референдума в республике подали депутаты от КПРФ, к ним присоединились представители других партий, а также жители Дагестана, которые не состоят в каких-либо политических организациях. Сторонникам референдума нужно собрать пятьдесят тысяч подписей. По словам организаторов, на уровне администраций районов и городов есть "понимание и поддержка" референдума.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября избирком Дагестана зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин должен повыситься с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме, однако 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в него. В частности, он считает, что повысить пенсионный возраст для женщин следует не на восемь, а на пять лет.

В составе региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума по пенсионной реформе заявлено 112 человек, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель избирательной комиссии Дагестана.

По ее словам, регистрация нескольких подгрупп с одними и теми же требованиями невозможна, и в случае, если в Дагестане примет решение зарегистрироваться другая подгруппа с аналогичными требованиями, избирком вынужден будет ей отказать.

Региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума ранее были зарегистрированы в Адыгее, Северной Осетии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях.





Инициаторами сбора регистрации региональной подгруппы стали депутат Народного Собрания Дагестана от КПРФ Мурзадин Авезов, районные депутаты от КПРФ Руслан Луговой и Руслан Курамагомедов.

По словам Руслана Лугового, нужно раздать и собрать опросные листы по районам республики.

«Всего нам нужно собрать пятьдесят тысяч подписей по республике Дагестан», - сказал корреспонденту «Кавказского узла»Руслан Луговой.

По его словам, в подгруппу вошли представители различных политических партий.

Муниципальные власти должны способствовать проведению опросов среди населения и сбору подписей, заявил он.

"Это означает, что мы имеем право зайти в любую администрацию района, и они обязаны нам содействовать в этом вопросе», - пояснил Луговой.

При этом он отметил, что на уровне администраций муниципалитетов есть "поддержка и понимание" проводимой кампании.

«Будет ли давление или нет, посмотрим. На самом деле, на уровне администраций районов и городов есть понимание и поддержка этого референдума», - отметил Луговой.

При этом он отметил, что подгруппа по референдуму не имеет какой-либо партийной или политической принуждённости, половина тех, кто входит в подгруппу, не принадлежит ни к каким политическим партиям.

Вступление в подгруппу проходило не по партийному признаку, а с точки зрения активной гражданской позиции, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель регионального отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов.

«Это не партийный референдум, а общегражданский, не связанный с какими-то идеологическими вопросами», - отметил он.

Пенсионная реформа - "катастрофа для многих людей"

По мнению противника пенсионной реформы Руслана Алиева, собрать необходимое количество подписей удастся, так как в республике многие недовольны пенсионной реформой. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его родители вышли на пенсию в этом году, и получают ежемесячно по восемь тысяч рублей.

«Решила присоединиться (к подгруппе), потому что и меня, и моих близких это коснётся, так или иначе. В данный момент оценивать что-либо не берусь, я не на пенсии и, как поняла, меня её хотят лишить», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница подгруппы Татьяна.

Пенсионная реформа обернется «катастрофой для многих людей», считает участник подгруппы Завур.

По его словам, многие молодые сельские жители из-за высокого уровня безработицы на селе вынуждены жить за счет пенсий представителей старшего поколения.

«Здесь повальная безработица. Многие молодые семьи на содержании пенсионеров», - отметил активист.

Напомним также, что в начале сентября в парламент Дагестана был внесен законопроект, предусматривающий сохранение льгот и мер социальной поддержки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Депутаты рассмотрят этот законопроект на заседании 27 сентября.

В случае, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы, у инициативной группы по проведению пенсионного референдума появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. После регистрации в ЦИК инициативная группа должна будет собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны в течение 45 дней.