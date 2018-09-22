Митинг против пенсионной реформы собрал 300 человек в Ростове-на-Дону

22 сентября 2018, 20:24

Участники акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла сегодня в Ростове-на-Дону, призвали президента России и премьер-министра уйти в отставку. Также активисты потребовали привлечь к ответственности членов избиркомов за нарушения на выборах и остановить строительство мусороперерабатывающего завода.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным организаторов, 300 жителей Волгограда и Волжского вышли на митинг КПРФ против пенсионной реформы. На аналогичную акцию в Астрахани пришли сегодня около 600 человек.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Сегодня в Ростове-на-Дону на площадке рядом с Дворцом спорта состоялся согласованный с властями митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста и строительства мусоросжигательного завода в Левенцовском микрорайоне города.

Территория проведения митинга была оцеплена металлическим передвижным забором, кроме того, рядом с митингом проходила организованная властями продовольственная ярмарка. В акции, по данным организаторов, приняли участие около 300 человек, митинг сопровождали несколько десятков полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла".

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Нет людоедской пенсионной реформе!", "Повышайте пенсию, а не пенсионный возраст!», «5 и 8 лет отсрочки доведут страну до точки!». Пришедшие на митинг жители Левенцовки развернули плакаты экологической направленности: «Верните наше право на воздух!», «Не везите мусор под наши окна!», «Нет свалке и мусорозаводу под окнами наших домов!». На митинге также был организован сбор подписей против пенсионной реформы.

2 сентября жители Ростова-на-Дону провели митинг с требованием запретить строительство мусороперерабатывающего завода в Левенцовском микрорайоне. На участке, выделенном под строительство завода, находится свалка, которая также беспокоит местных жителей. По данным организаторов, на акцию пришли от 1500 до 2000 человек.

Член инициативной группы жителей Левенцовки Валентина Стрельникова напомнила на митинге, что уже несколько лет жители микрорайона страдают от запаха с городской свалки и выступила против строительства мусороперерабатывающего завода.

"Мы против строительства завода в этом месте, в километре от жилых домов... Нас не предупреждали о строительстве, никто с нами ничего не согласовывал", - заявила Стрельникова.

Некоторые ораторы прокомментировали пенсионную реформу и выразили уверенность, что у государства есть деньги для того, чтобы оставить возраст выхода на пенсию прежним. Однако большинство выступлений на митинге касались происшедших, по мнению митингующих, массовых фальсификаций на выборах в заксобрание Ростовской области.

По итогам выборов в законодательное собрание Ростовской области, которые прошли 9 сентября, представительство "Единой России" уменьшилось на шесть мандатов, а число партий в парламенте увеличилось с трех до шести. Несмотря на сообщения о попытках вбросов бюллетеней, избирком региона существенных нарушений не заметил.

Кандидат в депутаты от КПРФ Советского района Владимир Корнейчук заявил, что партия будет обжаловать результаты выборов по восьми участкам района, от которого он баллотировался.

"В Советском районе разница между пришедшими на участки и цифрами, представленными избирательными комиссиями, составляет до 750 человек", - сообщил пришедшим на митинг Владимир Корнейчук.

Секретарь Кировского райкома КПРФ Лавр Черкашин посетовал, что выборы разных уровней фальсифицируются «из года в год». Тем не менее, он призвал ходить на выборы, потому что это, по его словам, единственная возможность повлиять на власть.

Митинг завершился резолюцией, в которой собравшиеся потребовали от президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева уйти в отставку. Также митингующие потребовали привлечь к ответственности членов избирательных комиссий, допускающих фальсификации на выборах, и остановить строительство мусороперерабатывающего завода в Левенцовском микрорайоне.

"Мы не против утилизации мусора, но завод необходимо строить за чертой города. Мы боимся, что люди начнут уезжать из нового микрорайона, рухнут цены на квартиры. В районе и так запахи удушающие все заполняют периодически, а у нас маленький ребенок", - пояснили корреспонденту «Кавказского узла» цель прихода на митинг супруги Сергей и Виктория.

Пенсионная реформа должна быть отменена, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пришедший на митинг пенсионер, представившийся как Константин Васильевич. "Я сам успел выйти на пенсию и прекрасно знаю, как сложно найти работу в 55-60 лет, и мне жалко пожилых людей, чей пенсионный возраст отодвигается и которых сейчас президент и правительство могут оставить без средств к существованию", - сказал пенсионер.