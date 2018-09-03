03 сентября 2018, 00:44

Ростовчане выступили против строительства мусорного завода рядом с домами

Жители Западного микрорайона Ростова-на-Дону вышли на митинг с требованием запретить строительство мусороперерабатывающего завода в Левенцовском районе города. На участке, выделенном под строительство завода, находится свалка, которая также беспокоит местных жителей. 

Как писал "Кавказский узел", в августе в интернете были опубликованы две электронные петиции. По состоянию на 00.35 мск петиция "За запрет строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном Левенцовка и за закрытие свалки!" на сайте "Активный ростовчанин" набрала 484 голоса, получив статус "Требует рассмотрения". Петиция, опубликованная на сайте Сhange.org, набрала 2863 подписи.

По словам автора одной из петиций Марины Антоновой, в окрестностях Ростова-на-Дону есть подходящие места, поблизости от которых нет жилых домов, однако завод планируют построить в 690 метрах от жилого массива. В то же время компания "Чистый город", которая занимается проектом завода, утверждает, что он улучшит экологическую ситуацию в городе.

"Почему аэропорт Платов построили в 36-ти километрах от Ростова, а мусороперерабатывающий завод собираются строить внутри города, рядом со школой?" - возмутился ростовчанин Виталий, которого цитирует сайт "161.ру".

"Завод нужно расположить дальше от населенных пунктов, а действующий полигон следует рекультивировать... На встрече с компанией "Чистый город" был задан вопрос о том, куда компания будет девать кубометры воды после мытья пластика. Но ответ на этот и другие конкретные вопросы так и не был дан, то есть, даже непонятно, как будет работать водоотведение", - приводит слова одного из организаторов митинга Дмитрия Саглаева сайт donnews.ru.

Он также отметил, что в митинге, который состоялся днем 2 сентября, приняли участие от 1500 до 2000 человек. 

Участники акции подчеркнули, что они против не самого завода, а его расположения. Жители микрорайона требуют, чтобы свалка и завод находились от домов на расстоянии не менее двух километров, уточняет интернет издание "Деловое сообщество". 

"У нас постоянно воняет свалкой, воняет мусоркой. Каждый вечер и ночь воняет химией. Мы не можем открыть окна. Я живу в поселке, где живут молодые семьи, семьи с детьми. И мы не хотим, чтобы за нашим забором был крупный комплекс по переработке мусора", - цитирует жительницу Западного микрорайона Елену Петренко интернет-портал "Общественное телевидение России".

Официально свалку в микрорайоне закрыли четыре года назад, однако на нее до сих пор приезжают машины с отходами, отмечают жители.

Комментарий пользователя о митинге против строительства МПЗ в Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Фото: скриншот со страницы сообщества "Ростов Главный" "Вконтакте" https://vk.com/rostovnadonu?w=wall-36039_4381024Жители микрорайона рассчитывали, что на заявленный ранее митинг прибудут и представители городской администрации. По состоянию на 00.40 мск на сайте администрации города нет информации о митинге и реакции на него представителей муниципальной власти.

В то же время не все ростовчане поддержали акцию протеста в Левенцовке. 

Комментарий пользователя о митинге против строительства МПЗ в Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Фото: скриншот со страницы сообщества "Ростов Главный" "Вконтакте" https://vk.com/rostovnadonu?w=wall-36039_4381024"У них под носом реальная свалка, которая их реально травит. А завод будет все это перерабатывать", - написал пользователь Alex Shmilevich на странице сообщества "Ростов Главный" в социальной сети "Вконтакте". 

"Хоть что-то хорошее было бы! Хотите и дальше жить в мусоре, как первобытные?" - высказался участник сообщества Андрей Миланов. 

Комментарий пользователя о митинге против строительства МПЗ в Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Фото: скриншот со страницы сообщества "Ростов Главный" "Вконтакте" https://vk.com/rostovnadonu?w=wall-36039_4381024"Вопрос к людям, которые купили там квартиры. Свалку видели или не знали, что она есть и работает?" - поинтересовался пользователь Kirill Gorelov.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в конце августа жители Краснооктябрьского района Волгограда выступили против запуска станции по сбору и обработке жидких отходов, построенной рядом с их домами. 

Примечание:

"Коммунальщики проигнорировали запрет на перевозку мусора в Светлый Яр во время мундиаля", "Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона", "Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе". 

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