Власти Чечни отказались от попытки представить репрессии против семей боевиков требованиями народа

06 сентября 2018, 07:59

Силовикам в Чечне не понадобился анонсированный ими же народный сход для того, чтобы выселить семьи участников нападения на полицейских. Изгоняя родственников боевиков, Кадыров пытался "играть в традиции", считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. Выселение семей боевиков противоречит требованиям Путина прекратить досудебные расправы, отметила руководитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина. Кремль осуждает практику преследования семей боевиков только на словах, заявила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", члены семей участников нападения на полицейских 20 августа, по словам местных жителей, покинули Шали под давлением силовиков.

20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном подростками были совершены нападения на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за нападения взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"*. Силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения, а также допрашивали людей из круга общения убитых. В Шалинском районе Чечни были организованы массовые допросы подростков. По данным местных жителей, власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из республики семей участников нападения.

Подобная практика изгнания людей традиционна для Чечни и не является досудебной расправой над родственниками боевиков, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

"Это тот случай, когда работает традиция, но параллельно с властью. Одно другому не противоречит", - рассказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что изгнание людей было насильственным, а это незаконно.

Тем не менее Кадыров не понесет никакого наказания, поскольку "эксплуатация традиций" стала в Чечне естественной, считает Малашенко.

"Кадыров всегда играет в "традиции". Он поступил не в соответствии с законом, а так, как лучше, по его мнению, для чеченского общества", - прокомментировал Малашенко.

Он отметил, что в данном случае не проводилось традиционного для принятия решения о выселении схода местных жителей. По мнению Малашенко, это говорит о том, что власти Чечни не боятся открыто принимать решение сами, так как чувствуют безнаказанность

"Чеченский глава абсолютно уверен, что сход принял бы аналогичное решение, и Кадыров его предупредил", - прокомментировал Малашенко.

Ранее, заметил политолог, власти Чечни приняли практику поджогов домов родственников боевиков.

Родственники жителей Чечни, объявленных боевиками, жаловались на увольнения с работы и задержания. Кроме того, неоднократно поступала информация о поджогах и сносах с помощью строительной техники домов, принадлежавших родственникам членов подполья. К примеру, после нападения боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, в результате которого были убиты 14 силовиков и еще 36 получили ранения, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности для семей членов вооруженного подполья. Глава Чечни сказал, в частности, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома - сносить. По словам местных жителей, за 6-7 декабря 2014 года в Чечне было сожжено шесть домов родственников боевиков, часть из которых были опознаны родными среди убитых при атаке на Грозный. Эти данные были подтверждены ПЦ "Мемориал". 23 декабря 2014 года правозащитники заявили, что число уничтоженных в Чечне домов семей боевиков достигло 15. События декабря 2014 года отражены в размещенной на "Кавказском узле" "Хронике предновогодней атаки боевиков на Грозный в 2014 году".

"Мы видим отход от данной практики к выселениям. Но хрен редьки не слаще: обе акции незаконны, сути дела замена не меняет, так как если сломают дом - все равно уедешь", - сказал Малашенко.

Выселение семей боевиков противоречит требования Путина прекратить досудебные расправы

Информация о выселении семей боевиков не стала неожиданностью, заявила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина.

"К сожалению, информация о том, что родственники нападавших были вынуждены покинуть свои дома, не вызывает удивление, ведь глава Чечне после нападения прямо заявил, что родственники будут нести ответственность", - рассказала "Кавказскому узлу" Локшина.

22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей", а также дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов.

По словам Локшиной, данное заявление "можно рассматривать как инструкцию местным силовикам".

При этом она отметила, что выселение семей боевиков противоречит требованиям Путина прекратить досудебные расправы над родственниками.

"В декабре 2014 года, после того как Кадыров аналогичным образом грозил коллективным наказанием родителям предполагаемых боевиков после нападения на Грозный, Путин сказал прессе, что «это (теракты) не дает право никому, в том числе и руководителю Чечни, на какие-то досудебные расправы». Вновь заявляя о своем намерении применить коллективное наказание, глава республики продемонстрировал неуважение к тем принципам и основополагающим нормам, к которым апеллировал российский президент", - сказала Локшина.

Она напомнила, что в своей речи про правозащитников Кадырова указал, что в Чечню им будет заказана дорога после суда над Оюбом Титиевым.

"Не до и во время, а после. Это говорит о том, что Кадыров получил инструкцию от федерального центра не препятствовать приезду в республику внешних людей. Это не может быть случайно", - сказала Локшина.

22 августа Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые выступили с критикой работы силовых структур после нападений на полицейских в республике. В своем выступлении на встрече с силовиками Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками и запретил им посещать Чечню. Глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев обвинен в хранении марихуаны. Сам он назвал дело сфальсифицированным. Дело Титиева вызвало большой резонанс, на заседания суда приезжают правозащатники, за процессом следят иностранные дипломаты, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле".

Кремль осуждает практику преследования родственников боевиков только на словах

Кадыров "делает в Чечне все, что взбредет ему в голову", а Кремль осуждает методику чеченского главы лишь на словах, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Действия Кадырова означают, что словам Путина нельзя предавать серьезного значения. Очевидно, Кремль осуждает (практику преследования родных боевиков) только на словах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Правозащитница напомнила слова Путина о том, что "Кадыров поступает так, как от него ждет народ". Это высказывание Ганнушкина считает неверным.

"Это, конечно же, не так", - прокомментировала Ганнушкина.

При вынесении решения об изгнании семей боевиков не проводился сход местных жителей, но "подобные сходы всегда инициировались властью", поэтому их решение всегда было известно заранее, добавила Ганнушкина.

"Сходы - это имитация чистой воды", - прокомментировала правозащитница.

Смена практики давления на семьи боевиков с поджогов домов на выселение не означает, что дома перестанут гореть, считает Ганнушкина.

"Выселения совсем не означают, что поджоги прекратятся. Практика может вернуться в любой момент. Стоит заметить, что обе (практики) незаконны", - закончила Ганнушкина.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику спецопераций, терактов и похищений, происходящих в республике. Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".