Жители Чечни связали смену кадия в Шали с нападениями на силовиков

01 сентября 2018, 10:50

Новый исламский судья назначен в Шалинском районе Чечни, выходцами из которого были подростки, совершившие серию нападений на полицейских. Местные жители считают, что это назначение связано с ужесточением контроля властей за молодежью и подготовкой выдворения из Чечни родственников нападавших.

"Кавказский узел" информировал, что 20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном были совершены нападения на силовиков. По данным правоохранителей, четверо нападавших были убиты, а еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за эти нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Давление силовиков на подростков в Чечне вызывает недовольство местных жителей и создает условия для новой волны вооруженного подполья, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники Екатерина Сокирянская и Валерий Борщев. Возраст нападавших - а им было от 11 до 18 лет - подтвердил вывод об омоложении подполья, сделанный "Кавказским узлом" в статье "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Новый кадий Шалинского района был назначен 31 августа на совещании руководства района с представителями духовенства, руководителями подразделений правоохранительных органов и местных органов власти, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в префектуре района. "Новым кадием района назначен Магомед Ахматов, который до последнего времени занимал пост помощника главы администрации района по религиозным вопросам. Бывший кадий, Ход-Ахмед Неттиев, переведен на эту должность (помощника руководителя муниципалитета по религиозным вопросам. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал представитель администрации Шалинского района.

Местные наблюдатели заявили корреспонденту "Кавказского узла", что считают эту ротацию представителей духовенства последствием серии нападений на силовиков. "Смена кадия района, по всей видимости, связана с событиями 20 августа, когда были убиты пятеро подростков, выходцев из Шали, что напали на полицейских. После этого в районе прошли массовые задержания подростков, руководство республики объявило о необходимости контроля над молодежью и борьбы с экстремистской идеологией. Неттиев был кадием Шалинского района продолжительное время и претензий к нему не было. Назначение нового кадия вовсе не случайно", - полагает местный общественник Руслан.

Жители Шалинского района Чечни рассказали о том, что после нападений на силовиков 20 августа силовики задержали от 150 до 200 подростков, которых отпускали после допросов поздно ночью. Власти Чечни заявили, что подростков не задерживали, а вели с ними профилактические беседы и пытались выявить подстрекателей к терактам. 29 августа глава Чечни дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов. Жители республики расценили это как попытку установить тотальный контроль над детьми и молодежью.

"У кадия района значительно больше возможностей в плане прямой работы с населением, в том числе и с молодежью, вынесения каких-то решений и так далее, чем у помощника по религиозным вопросам. Ахматов моложе бывшего кадия, его взгляды на те или иные события могут отличаться от тех, что были у Неттиева, как у представителя более старшего поколения. Вероятно, в ближайшее время мы увидим что-то новое в плане работы духовенства района с молодежью и подростками", - считает местный житель Арби.

Новый кадий должен будет организовать сход в Шали, который заранее вызвал широкое обсуждение, предположил житель Шалинского района Хаважи.

Власти Чечни готовят сход в Шали для публичного осуждения и выдворения из республики семей подростков, напавших на силовиков, рассказали местные жители.

"О готовящемся сходе населения, который пройдет в районном Доме культуры, на котором будут присутствовать родственники убитых подростков, представителей властей, духовенства и силовиков, говорят уже несколько дней. Информация широко распространилась - может быть, поэтому сход пока не проводят. Вчера назначили нового районного кадия. Может быть, ему придется заняться этим вопросом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".