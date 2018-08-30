Жители Шали узнали о планах по изгнанию семей боевиков

30 августа 2018, 00:24

Власти Чечни готовят сход в Шали для публичного осуждения и выдворения из республики семей подростков, напавших на силовиков, сообщили местные жители. Задержанные родственники убитых, по их данным, еще не отпущены.

ККак писал "Кавказский узел", сразу после серии нападений подростков на силовиков 20 августа правоохранительные органы задержали взрослых мужчин из семей участников нападения на полицейских, а также допрашивали людей из круга общения убитых молодых людей. Впоследствии в Шалинском районе Чечни, где жили убитые участники атаки, были организованы массовые задержания и допросы подростков. Действия силовиков могут спровоцировать появление новой волны вооруженного подполья, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения на силовиков в Чечне 20 августа. Власти Чечни связали массовые допросы подростков с поиском вербовщиков, объяснив допросы подростков из круга общения участников атаки на силовиков ведением профилактических бесед. Местные жители сочли формальной работу по предотвращению экстремизма среди молодежи.

Вопрос об изгнании семей подростков, участвовавших в нападениях на полицейских, будет поставлен на организованном властями сходе жителей Шали в ближайшие дни. Родственников убитых, которых ранее были задержаны силовиками, планируют привести на этот сход для публичного покаяния, сообщили местные жители корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о подготовке схода распространилась среди жителей Шали и обсуждается ими, точная дата этого мероприятия при этом не называется. "Готовится сход в городском Доме культуры, на котором будет выдвинуто требование выселить семьи этих ребят из республики. Старшие члены их семей и близкие по мужской линии все еще не отпущены. По всей видимости, их заставят прилюдно каяться за действия детей", - сообщил житель Шали, родственник семьи одного из участников нападения на силовиков, корреспонденту "Кавказского узла".

О планируемом собрании в Доме культуры Шали для осуждения подростков и их родственников сообщило 29 августа со ссылкой на собственные источники в Чечне и издание "Настоящее время". По информации издания, "настоятельное" требование уехать из Чечни было выдвинуто родным убитых подростков еще 24 августа.

На совещании с силовиками 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров открыто заявил, что принцип коллективной ответственности по-прежнему будет применяться к родственникам боевиков, в частности к их родителям и "старшим в роду", обратил внимание местный наблюдатель Сайд-Хасан.

"Уже тогда было понятно, что последуют репрессии. Теперь говорят о предстоящем сходе, который как бы будет выражать мнение шалинцев о том, что эти семьи следует выселить. Власть как бы перекладывает ответственность на людей, и делает вид, что следует требованиям общественности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сайд-Хасан напомнил, что аналогичные сходы проходили в 2017 году в разных населенных пунктах Чечни.

В январе 2017 года участники схода в Шали постановили в будущем выселять семьи боевиков из города. Аналогичные сходы за несколько дней до этого прошли в Курчалое и селе Цоци-Юрт Курчалоевского района, где 11 января произошло боестолкновение между группой боевиков и бойцов Росгвардии. После этого столкновения жители восьми населенных пунктов сообщили о массовых задержаниях. Семья Махмы Мускиева, задержанного в ходе спецоперации силовиков, была изгнана из Цоци-Юрта.

Тела убитых подростков не отданы родным, рассказал бывший сотрудник МВД Умар корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал ранее, что бывший заместитель мэра города Шали Рамзан Мусаев, чей сын, 18-летний Магомед Мусаев, был назван организатором нападения на силовиков 20 августа, в тот же день публично проклял его. Речь с проклятиями он произносил над телом убитого сына в присутствии замглавы МВД Чечни, это было показано в эфире ЧГТРК "Грозный".

Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, остальным было от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".