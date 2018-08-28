Власти Чечни связали массовые допросы подростков с поиском вербовщиков

28 августа 2018, 18:21

Ведением профилактических бесед пояснили власти Чечни допросы подростков из круга общения участников атаки на силовиков. Местные жители сочли формальной работу по предотвращению экстремизма среди молодежи.

"Кавказский узел" сообщал, что 22 августа, после серии нападений подростков на силовиков, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Жители Шалинского района Чечни рассказали о том, что силовики задержали от 150 до 200 подростков, их отпускали после допросов поздно ночью. "Забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству [с участниками нападения], все сводилось к тому, что есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность [к группировке]", - заявил один из жителей Шали.

"Оперативными службами МВД по Чеченской Республике отрабатывался круг общения участников событий [в Шалинском районе], с подростками была проведена профилактическая беседа в присутствии их родителей", - приводит сегодня слова представителя ведомства РИА "Новости".

Ту же версию озвучил сегодня и пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. "После выявления подростков, большинство из которых в возрасте 17-18 лет, в присутствии родителей и педагогов с ними проведена профилактическая беседа, никаких нарушений действующего законодательства при этом не допущено", - подчеркнул пресс-секретарь.

Причинами "ведения профилактических бесед" власти назвали поиск подстрекателей и влияние на подростков, которые могли "подпасть под влияние деструктивных идей". "В практике любого государства и правоохранительной системы любой страны мира предусмотрено общение и беседы, а в случае необходимости и допросы лиц, которые могли быть вербовщиками, либо осведомлены о готовящемся преступлении", - приводит слова Каримова издание.

Нападения на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном были совершены 20 августа. По данным правоохранителей, четверо нападавших были убиты, а еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство"* - поддерживающие эту организацию ресурсы разместили в интернете видео присяги подростков, которые были участниками атак на силовиков. Из возраст (от 11 до 18 лет) подтвердил вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Местные жители скептически отнеслись к профилактике экстремизма

Волна задержаний подростков "пошла на спад". "Во всяком случае, за последние сутки массовых захватов силовиками детей и подростков не было", - рассказал житель Шалинского района Арби корреспонденту "Кавказского узла".

27 августа в Шали состоялось совещание с участием руководства района, представителей Совбеза республики, силовиков и чиновников, где также рассматривался вопрос о работе с молодежью, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников встречи. "Речь шла о профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде, говорили о необходимости координации действий, усиления воспитательной работы, вовлечения молодежи в общественную жизнь, занятия спортом. Это ответная реакция власти", - сообщил источник.

В тот же день в Шали прошло заседание антитеррористической комиссии с участием силовиков и руководителей школ. "У нас есть чистый путь, наш падишах (Рамзан Кадыров) поднял и ведет республику - живи, занимайся честным трудом", - привел слова главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова в новостном выпуске 27 августа телеканал "Грозный". "Тому, кто нормально себя ведет, в Чечне никто ничего не говорит", - сказал в эфире телеканала участник заседания, командир подразделения патрульно-постовой службы МВД. Полицейский также заявил о необходимости для жителей республики следовать "пути Ахмата-хаджи Кадырова".

Ахмат Кадыров - первый президент Чеченской Республики, с 2011 года - глава Чечни. Он отец действующего главы Чечни Рамзана Кадырова, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

"На этих мероприятиях не было сказано, почему молодежь подвержена влиянию со стороны идеологов экстремизма. Нельзя до бесконечности «завинчивать гайки» и держать в страхе людей - вот о чем следовало говорить на самом высоком уровне", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Шахран.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.