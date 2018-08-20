ИГ* взяло ответственность за атаки на силовиков в Чечне

20 августа 2018, 17:13

Ответственность за серию нападений на сотрудников полиции в Чечне взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром при нападении на отдел полиции в Шалинском районе, по данным МВД Чечни, получили ранение двое силовиков, оба нападавших были убиты. Источник сообщил о том, что была ранена и мирная жительница. Также сегодня в Грозном нападавший сбил на автомобиле трех силовиков, он и находившийся с ним в машине ребенок были убиты в ходе погони.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападения на сотрудников полиции в Чечне, сообщил отслеживающий активность боевиков Telegram-канал Рaladin_1211.

Источник ссылается на сообщение информационного агентства, связанного с боевиками ИГ*.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за обстрел 20 июля автомобиля ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате которого погибли двое полицейских.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.