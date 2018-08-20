Два человека убиты после атаки на силовиков в Грозном

20 августа 2018, 16:07

Силовики убили водителя автомобиля, сбившего трех полицейских в Грозном, погиб также находившийся в машине ребенок, сообщили в МВД Чечни. По версии силовиков, убитый пытался устроить взрыв на контрольном посту.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром при нападении на отдел полиции в Шалинском районе, по данным МВД Чечни, получили ранение двое силовиков, оба нападавших были убиты. Источник сообщил о том, что была ранена и мирная жительница.

В Ленинском районе Грозного сегодня утром легковой автомобиль Mercedes, двигаясь на большой скорости, сбил троих сотрудников ДПС в районе Грозненского государственного технического университета, на пересечении улиц Исаева и Лорсанова, сообщил сотрудник МВД Чечни. В ходе преследования водитель был убит. Пострадавшие полицейские госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщил офицер корреспонденту "Кавказского узла".

"Личность преступника, водителя машины, убитого в ходе преследования после совершенного им наезда на сотрудников ДПС, установлена. Полиция опрашивает родственников и знакомых преступника", - заявил сотрудник республиканского МВД, отметив, что нападавшему 18 лет и он является родственником человека, осужденного за участие в вооруженном подполье.

По его словам, с водителем в машине находится его одиннадцатилетний брат, который также скончался. Полицейский сообщил, что момент наезда Mercedes на полицейских зафиксировала камера видеонаблюдения.

На видео с камеры видеонаблюдения, опубликованном сегодня на Telegram-канале "Силовики", зафиксирован момент, как легковой автомобиль выезжает на перекресток и сбивает на нем человека в форме. За ним перекресток проезжают на большой скорости несколько автомобилей, в том числе полицейская машина с мигалкой. Сбитый человек продолжает лежать, к нему сбегаются люди в форме.

Внутри Mercedes следователи обнаружили несколько газовых баллонов, сообщил Telegram-канал "338", опубликовавший фото убитого и баллонов.

По версии источника из МВД Чечни, вооруженный взрывчаткой боевик бросил бомбу в пост ГИБДД на въезде в город. Она не взорвалась. Пытаясь скрыться от полицейских на автомобиле, нападавший сбил трех силовиков, сообщил со ссылкой на источник "Коммерсант".

По данным другого источника, автомобиль Mercedes без номеров пытался прорваться через КПП без досмотра, при этом последовал взрыв, сообщило РИА "Новости".

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