20 августа 2018, 14:15

Два человека убиты при нападении на полицейских в Чечне

Два силовика получили ранения во время нападения на отделение полиции в Шалинском районе, нападавшие убиты, сообщило МВД Чечни. Источники сообщили о ранении мирной жительницы.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Чечни.

"Двое преступников, вооруженные ножами, предприняли сегодня попытку прорваться на территорию ОВД Шалинского района. При этом ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Оба нападавших ликвидированы", - сообщил офицер чеченской полиции.

Помимо силовиков, при нападении на отдел полиции получило ранение гражданское лицо, женщина, со ссылкой на источник сообщило РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 марта в Старопромысловском районе Грозного был обстрелян сотрудник полиции, нападавший был убит ответным огнем. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в вербовке в ряды боевиков", "Силовики заявили о задержании скрывшегося после перестрелки в Чечне боевика", "МВД Чечни опровергло информацию о перестрелке в отделении полиции".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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