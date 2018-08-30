Указание Кадырова о контроле над учащимися обеспокоило жителей Чечни

30 августа 2018, 17:58

Глава Чечни после серии нападений подростков на силовиков дал чиновникам указание собирать информацию о взглядах школьников и студентов. Жители республики расценили это как попытку установить тотальный контроль над детьми и молодежью.

"Кавказский узел" сообщал, что 22 августа, после серии нападений подростков на силовиков, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Жители Шалинского района Чечни рассказали о том, что силовики задержали от 150 до 200 подростков, их отпускали после допросов поздно ночью. Власти Чечни заявили, что подростков не задерживали, а вели с ними профилактические беседы и пытались выявить подстрекателей к терактам.

Власти Чечни готовят сход в Шали для публичного осуждения и выдворения из республики семей подростков, напавших на силовиков, сообщили местные жители. Действия силовиков могут спровоцировать появление новой волны вооруженного подполья, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

29 августа в правительстве Чечни прошло расширенное совещание с участием руководителей министерств, глав муниципальных образований и силовиков, на котором глава Чечни заявил, что с началом учебного года следует установить контроль за учащимися в республике и выехавшими за ее пределы студентами. Кадыров объяснил эти меры недавними нападениями подростков на силовиков.

Нападения на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном были совершены 20 августа. По данным правоохранителей, четверо нападавших были убиты, а еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за эти нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Возраст нападавших - а им было от 11 до 18 лет - подтвердил вывод об омоложении подполья, сделанный в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Те, кто готовит [подростков] взрываться, убивать – очень опасные люди. Поэтому... у нас начинается учебный год, все дети будут в школе - те, кто выезжал на отдых и так далее. <...> Все дети - кто чем занимается - как они учатся в школе, какие у него взгляды, откуда, что – мы все должны знать. И плюс те, кто учатся за пределами, наши молодые люди. <...> С учащейся за пределами молодежью, с их домашними… пусть они своих детей контролируют. Потому что основная болезнь, их идеология, откуда? Когда они выезжают и подпадают под чье-то влияние. Есть целая группа, которая над этим работает, за пределами [Чечни] их вербуют и присылают", - заявил Кадыров в выступлении, показанном 29 августа в ночных новостях на телеканале "Грозный".

Это заявление главы региона вызвало опасения у наблюдателей и местных жителей. "После возвращения Рамзана (из хаджа. - Прим. "Кавказского узла") и его высказываний относительно произошедших нападений на силовиков последовали задержания родственников убитых участников тех событий, а затем и массовые аресты, и допросы подростков в Шалинском районе. Теперь глава региона фактически требует установить тотальный контроль за учащимися школ и студентами, что учатся за пределами республики. Как именно теперь это будет реализовываться и к чему может привести, вот в чем вопрос", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный наблюдатель Лечи.

"Я видела вчерашнее выступление главы (Чечни. - Прим. "Кавказского узла"), и оно оставило у меня двоякое впечатление. Такое ощущение, что они сами не знают, что делать и как поступать в этой ситуации. Второе. Непонятно, как они думают все это осуществить на деле. Что значит «мы должны знать, кто и чем занимается в школах»? При чем тут вообще студенты, что учатся в других регионах? Или теперь все должны будут писать доносы друг на друга? Дети друг на друга, педагоги на своих учеников или родители на детей? Совершенно непонятная ситуация. Если честно, мне сейчас страшно за своих детей, особенно сына, что учится в старших классах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Луиза.

Учительница одной из грозненских школ, Марина, в связи с выступлением Кадырова напомнила о том, что в мае власти собирали анкеты о принадлежности родителей школьников к тому или иному вирду. "В мае они собирали в школах данные о вирдовой принадлежности отцов учащихся, непонятно для чего, теперь уже взялись устанавливать контроль за детьми. Такое впечатление, что мы возвращаемся во времена сталинизма, с тотальным контролем всех за всеми. Неясно только, как это поможет Кадырову в борьбе с экстремистской идеологией", - заявила учительница.

Напомним, что опросы о вирдовой принадлежности мужчин, начатые в мае силами школьных учителей Грозного, вызвали непонимание и неприятие, люди не хотят иметь дел с властями, рассказали жители Чечни. Правомерность таких опросов и достоверность полученных данных вызывают сомнения, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.