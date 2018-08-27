Жители Чечни рассказали о новой волне задержаний подростков

27 августа 2018, 13:52

Сотрудники силовых структур после серии нападений на полицейских забирали подростков прямо с улиц и вели многочасовые допросы задержанных, рассказали жители Шалинского района Чечни. По их оценкам, было задержано от 150 до 200 человек.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошли нападения на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. 21 августа ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали ролик с присягой подростков - участников нападения на силовиков.

Предполагаемый организатор - Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения, остальным было от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет". Поздно вечером 22 августа глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". Жители Чечни рассказали 22 августа о массовых задержаниях подростков, которые приходятся родственниками или знакомыми убитым участникам нападений.

"Новые задержания подростков прошли 23-25 августа. Силовики ездили по улицам и забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству с (участниками нападения). Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью. Никто ничего не объяснял, все сводилось к тому, что есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность к (группировке)", - рассказал житель Шали Ахмад.

По словам другого местного жителя, силовики задержали его племянника. "Детей нескольких моих знакомых и сына моей сестры тоже задерживали 24 августа. Силовиков интересовали, кто еще мог быть знаком с убитыми, каково отношение этих знакомых к случившемуся и тому подобное", - рассказал он.

Жительница Шали Зара заявила, что боится отпускать на улицу своих сыновей-подростков. "Забирают даже детей 10-14 лет. Я уже боюсь отпускать своих сыновей на улицу, боюсь, когда рядом с домом останавливается какая-то машина. Силовики теперь в каждом подростке будут видеть террориста?", - задалась вопросом Зара.

Всего после нападения на полицейских силовиками в Шалинском районе были задержаны от 150 до 200 человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Кавказский узел" не может проверить достоверность этих подсчетов. По словам представителя МВД Чечни, речь идет о оперативно-профилактических мероприятиях и действиях следственного характера.

Силовики при задержаниях подростков в Шалинском районе Чечни не придерживаются порядка вызова на допрос несовершеннолетних, считает адвокат Султан. "Существуют определенный порядок вызова в качестве свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. На допрос подростка должны вызвать по повестке, которая передается его законным представителям - родителям или опекунам. Допрос должен проводиться в присутствии воспитателя или педагога. Такой допрос не может длиться более 2 часов непрерывно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист.

"При проведении допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, участие педагога или психолога обязательно. Следственные действия с участием несовершеннолетнего в возрасте от семи до четырнадцати лет не могут продолжаться без перерыва более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - без перерыва более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день. При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля", - гласит статья "Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего" Уголовно-процессуального кодекса России.



На сайтах МВД Чечни и Следственного управления Следственного комитета России по Чечне, по данным на 13.40 мск 27 августа, нет информации о задержаниях в Шалинском районе республике и о расследовании нападения на сотрудников полиции.

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