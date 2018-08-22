22 августа 2018, 03:52

Видео присяги ИГ* чеченских подростков опубликовано в Интернете

Ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали видео, на котором чеченские подростки присягают ИГ*. Террористическая организация заявляет, что именно эти подростки напали на сотрудников полиции.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Шалинском районе Чечни и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. 

Старшему из пятерых участников нападения на силовиков в Чечне - 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Возраст предполагаемых боевиков подтвердил закономерность, которую "Кавказский узел" выявил еще в 2017 году: ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь. Среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Американская мониторинговая компания Search International Terrorist Entitites (SITE) Intelligence Group 21 августа сообщила, что ресурсы, поддерживающие "Исламское государство"*, опубликовали видео, на котором, по их данным, террористической организации присягают подростки-участники нападения на силовиков в Шалинском районе и Грозном 20 августа.

На видео видно, как подростки, произнося присягу, держат в руках ножи.

Руководитель SITE Intelligence Group Рита Кац в сообщении на своей странице в социальной сети Twitter назвала видео "сюрреалистичным". "Дети - один из которых выглядит не старше 11 лет - присягают ИГ* и клянутся в "победе или мученичестве", - написала она.

"Хотя такие видео с детьми, чьи мозги промыло ИГ*, всегда пугают, они не удивляют", - отметила Кац.

Чеченские подростки услышали призывы ИГ* и усовершенствовали тактику одиночных нападений, ранее отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Полицейский прооперирован после нападения в Грозном", "Врачи назвали стабильным состояние пострадавших в Грозном полицейских", "Серия нападений на силовиков стала пятой атакой ИГ* в Чечне".

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