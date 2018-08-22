Нападение подростков в Чечне показало усовершенствованную методику атак ИГ*

22 августа 2018, 01:44

Призывы от имени ИГ* были услышаны чеченскими подростками, которые усовершенствовали тактику одиночных нападений и организовали серию атак, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Власти жестко отреагируют на эту атаку, силовики применят против подростков методы, которые практикуются в отношении взрослых, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Старшему из пятерых участников нападения на силовиков в Чечне - 18 лет, остальным нападавшим - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Возраст предполагаемых боевиков подтвердил закономерность, которую "Кавказский узел" выявил еще в 2017 году: ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь. Среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Целью серии нападений на полицейских в Чечне была демонстрация наличия вооруженного подполья в республике, полагает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

По оценке Ярлыкапова, организаторы террористических атак на Северном Кавказе уделяют Чечне особое внимание, поэтому совершаемые в этой республике нападения внешне отличаются от атак, которые совершаются, к примеру, в соседнем Дагестане. «Эта республика всегда будет оставаться в центре внимания террористов. Они хотели доказать, что в республике все еще неспокойно, что есть подполье», - сказал Ярлыкапов корреспонденту «Кавказского узла».

Тот факт, что глава Чечни Рамзан Кадыров в день атаки находился в Саудовской Аравии, снизил эффектность нападения, считает политолог.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", эта серия нападений на силовиков стала пятой в Чечне и 22-й на Северном Кавказе атакой, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство"*.

«Если бы Рамзан Кадыров был в республике, [атака была бы более эффектной]. Власти могут сказать, что это произошло в отсутствие Кадырова, а если бы Кадыров был в Чечне, то этого можно было бы избежать. На самом деле эти теракты в любом случае случились бы. Напавшие на полицейских хотели совершить акции не в день праздника Курбан-байрам, а до него, потому что в день праздника полиции было бы больше и полицейские были бы повнимательнее на службе. Это принималось во внимание: нападать на силовиков сложнее, когда усилены меры безопасности», - пояснил Ярлыкапов.

По оценке востоковеда, серия атак 20 августа - достаточно сложный и опасный теракт по сравнению с одиночными нападениями, которые практиковались ранее приверженцами идеологии запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

«Атаки становятся более продвинутыми. Если до этого была тактика одиночных атак, то теперь это что-то вроде сети. Люди друг с другом долго это планировали, заранее собрались, обсуждали действия - атаки были скоординированы. Это группа, а не «одинокие волки», атака не была одной-единственной, и это достаточно [тревожный] знак», - отметил Ахмет Ярлыкапов.

После разгрома боевиков террористической организации в Сирии и Ираке, приверженцы ИГ* перешли к тактике действий "одиноких волков" или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей, поясняла ранее "Кавказскому узлу" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Участники атаки ассоциируют себя с запрещенной в России организацией ИГ*, однако лишены ее финансовой и организационной поддержки, добавил он.

«Скорее всего, люди имеют идеологическую связь с ИГ*, ассоциируют себя с ней. Это не организационные, не финансовые, а именно идеологические связи - видно, что это люди, которые не получают финансирования, иначе они бы организовали что-то масштабнее», - подчеркнул Ярлыкапов.

Самый важный аспект событий 20 августа в Чечне - тот факт, что нападавшими оказались подростки, считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги, профессор Алексей Малашенко.

"Я не знаю, с чем именно связны эти атаки, меня больше беспокоит возраст нападавших, это совсем дети. Среди молодого поколения зреет ощущение борьбы - это не массовое явление, но оно есть и то очевидно. Очень печально, что это делают дети - обратите внимание, что дети [выступают] против полиции и власти. Во-вторых, это повторение того, что делает ИГ*, то есть их призыв был услышан детьми. На мой взгляд, это очень и очень опасно", - сказал Малашенко корреспонденту “Кавказского узла”.

Наличие у участников атаки на полицейских симпатизантов также вызывает у востоковеда тревогу. "Явно были люди, которые знали о нападении, но не сообщили об этом - кто-то [участникам атаки] симпатизирует. То, что им кто-то сочувствует, опасно, и как этому противостоять, сложный вопрос. Силой брать под контроль без толку, это будет вызывать дополнительное раздражение", - отметил Малашенко.

Он отметил, что совершенная подростками атака могла быть совершена под впечатлением от видеороликов ИГ* с нападениями одиночек.

"Что касается методов: они используют то, что есть под рукой, [не придавая особого значения тому], с ножом, топором или взрывным устройством совершить нападение. Можно сказать, что у боевиков в тактике и организации есть какой-то прогресс, но только для Чечни - в целом это не что-то новое, это копирование того, что происходит по всему миру, но в детском, инфантильном варианте”, - заключил Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.