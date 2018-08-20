Серия нападений на силовиков стала пятой атакой ИГ* в Чечне

20 августа 2018, 19:52

Нападения на полицейских в Шалинском районе и в Грозном стали пятой в Чечне и 22-й на Северном Кавказе атакой, ответственность за которую взяло на себя "Исламское государство"*.

Как писал "Кавказский узел", запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнюю серию нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва.

Организатором всех сегодняшних нападений на полицейских в Чечне силовики считают человека, убитого в ходе преследования автомобиля, сбившего в Грозном трех полицейских. По данным правоохранителей, мужчина был связан с одной из экстремистских организаций.

Сегодняшние нападения стали первой атакой боевиков в республике за последние три месяца: предыдущий вооруженный инцидент, нападение на храм Архангела Михаила в центре Грозного, произошел 19 мая. Тогда были убиты двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин храма, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин. Ответственность за это нападение также взяло на себя ИГ*.

До нападения на грозненский храм террористическая организация трижды брала на себя ответственность за атаки в Чечне. Так, за два месяца до этой атаки, 20 марта 2018 года, в Старопромысловском районе Грозного нападавший обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем.

ИГ* объявило о своей ответственности за нападение на контрольно-пропускной пункт военного городка Нацгвардии России 24 марта 2017 года, когда шесть военнослужащих были убиты и трое получили ранения. Также были убиты шестеро нападавших, еще двое скрылись.

После этого инцидента силовики развернули охоту на молодых людей, которых подозревали в связях с боевиками. Массовые задержания молодых людей с бородами прошли не только в Наурском районе, но и в Грозном, рассказали жители республики.

Первой атакой в Чечне, ответственность за которую взяло на себя ИГ*, были нападения на полицейских 17 декабря 2016 года в Грозном. После этих событий была развернута масштабная спецоперация, в которой, по версии силовых структур, были убиты семь предполагаемых боевиков и задержаны еще четверо. В июле 2017 года "Новая газета" сообщила о внесудебной казни 27 человек, задержанных в январе в связи с атакой на силовиков.

Источники сообщили, что двум убитым сегодня силовиками молодым людям 18 и 11 лет, и они приходятся родственниками человеку, который отбывает срок за участие в вооруженном подполье. В 2016 году в рядах чеченского вооруженного подполья существенно выросло число молодых людей по сравнению с 2015 годом. Согласно инфографике "Кавказского узла", подавляющее большинство предполагаемых боевиков, убитых в 2016 году, были моложе 35 лет. Среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет, говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

По подсчетам "Кавказского узла", всего с 2015 года ИГ* заявило о причастности к 22 нападениям боевиков на Северном Кавказе, включая сегодняшнюю серию атак в Чечне.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.