Полицейский прооперирован после нападения в Грозном

21 августа 2018, 00:25

Одному из троих сотрудников ДПС, пострадавших в результате атаки в Грозном, врачи сделали операцию. Полицейский находится в тяжелом состоянии, сообщил чеченский минздрав.

Как информировал "Кавказский узел", утром 20 августа легковая машина марки Mercedes на большой скорости сбила троих сотрудников ДПС в Ленинском районе столицы Чечни. Водитель автомобиля был убит преследовавшими его правоохранителями. Полицейские, пострадавшие от наезда автомобиля, были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

20 августа в Чечне произошло сразу несколько нападений на сотрудников полиции. В этот же день в Шалинском районе два человека с ножами атаковали отделение полиции, он ранили двоих полицейских, однако были убиты. Также в селении Мескер-Юрт Шалинского района предполагаемый боевик пытался устроить самоподрыв на посту ДПС, но выжил, со стороны полицейских обошлось без жертв, информировали источники в силовых ведомствах. За серию нападений на правоохранителей в Чечне ответственность взяла на себя организация "Исламское государство", признанная террористической и запрещенная по решению суда в России.

Сотруднику полиции сделана операция, его состояние тяжелое, однако угрозы его жизни нет, травмы не затронули жизненно важные органы, передает 20 августа со ссылкой на министерство здравоохранения Чечни ТАСС.

На силовиков в Чечне напали пятеро подростков, самому взрослому из которых - 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, информировал источник в правоохранительных структурах. Возраст предполагаемых боевиков стал доказательством закономерности, обозначенной "Кавказским узлом" еще в 2017 году: в вооруженное подполье Чечни приходит все больше молодых людей. Все десять жертв конфликтов с правоохранителями в Грозном в декабре 2016 года предполагаемых боевиков были моложе 20 лет, следует из материала "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Кавказским узлом" ведется хроника терактов, похищений и спецопераций в Чечне. На тематической странице "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказский узел" публикует новости о том, как на деятельность боевиков в Северном Кавказе влияет ИГ*

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической, ее деятельность судом запрещена в России.