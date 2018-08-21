Врачи назвали стабильным состояние пострадавших в Грозном полицейских

21 августа 2018, 10:21

Один из полицейских, пострадавших в результате наезда автомобиля в Грозном, в тяжелом, но стабильном состоянии, у двоих состояние средней и легкой степени тяжести, сообщил сегодня представитель Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Нападения были совершены в Шалинском районе республики и в Грозном. По данным силовиков, четверо из пяти предполагаемых боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва.

В Грозном утром 20 августа предполагаемый боевик на автомобиле сбил троих сотрудников ДПС, после чего он и находившийся с ним в машине 11-летний ребенок были убиты. Пострадавшие от наезда автомобиля сотрудники полиции были доставлены в больницу, один из них был прооперирован.

"Степени тяжести разные. Самый тяжелый - стабильный, остальные [двое] - легкой и средней [степени тяжести], стабильные", - цитирует сегодня представителя Министерства здравоохранения Чечни ТАСС.

Один из пострадавших сотрудников ГИБДД рассказал, что находился на посту в районе "Минутки", когда по рации передали сообщение об автомобиле. При попытке остановить приближающуюся машину, он был сбит, но обошлось без сильных повреждений. По рации он передал коллегам информацию о случившимся, сообщило 20 августа ЧГТРК "Грозный".

По данным телерадиокомпании, еще один сотрудник полиции, пострадавший при нападении, рассказал, что, получив информацию, он попытался остановить машину, но та, не сбавляя скорости, сбила его и его коллегу, после чего продолжила движение.

По данным источников с силовых структурах, самому старшему из обвиненных в нападении на силовиков молодых людей было 18 лет, самому младшему 11 лет. Возраст предполагаемых боевиков стал доказательством закономерности, обозначенной "Кавказским узлом" еще в 2017 году: в вооруженное подполье Чечни молодеет. Так, среди 10 предполагаемых боевиков, убитых или раненных в ходе столкновений в Грозном 16-18 декабря 2016 года, также не было ни одного человека старше 20 лет, следует из материала "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Кавказским узлом" ведется хроника терактов, похищений и спецопераций в Чечне. На тематической странице "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказский узел" публикует новости о том, как на деятельность боевиков в Северном Кавказе влияет запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".