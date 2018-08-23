"Новая газета" перевела речь Кадырова о правозащитниках

23 августа 2018, 22:11

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о "введении санкций" против правозащитников, пригрозив применить жесткие силовые меры к тем из них, кто решит посетить республику. Силовики воспримут эти заявления как руководство к действиям, заявили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, которые критиковали работу силовых структур после серии нападений в республике. В своем выступлении он поставил правозащитников в один ряд с боевиками.

20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе и в Грозном. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения.

В выступлении на встрече с руководящими сотрудниками республиканского МВД Рамзан Кадыров объявил запрет на появление правозащитников в республике, заявив, что ввел против них "санкции", сообщила сегодня "Новая газета".

Издание опубликовало полный фрагмента речи Кадырова о правозащитниках на русский язык. Глава Чечни в очередной раз назвал наркоманом главу грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева, заявив, что после окончания судебного процесса по его делу никто из правозащитников не должен приезжать в Чечню.

"После этого в этой республике такие правозащитники не будут ходить. Пусть меня осуждает все мировое сообщество! <...> они продажные и у них нет другой цели, кроме как усугубить ситуацию в Чечне, как бы нанести нам побольше вреда. Для меня они, как террористы, экстремисты… Их приглашают, вручают награды в Америке <...> но мои права они не защищают", - приводит слова Кадырова "Новая газета".

Глава Чечни выразил сожаление, что его имя включено в санкционный список и он не имеет права "поехать в Европу и на Запад".

"Почему они не защищают мои права? <...> Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории! Я ввел против них санкции!", - объявил Кадыров.

Кадыров дал понять, что появление в Чечне представителей правозащитных организаций неизбежно будет означать для них смертельную опасность.

"Если они думают, что будут ходить [здесь], <...> это ненадолго. <...> Или они меня убьют, или для них будет существовать запрет [на посещение и пребывание] в Чечне, потому что они мешают мирно жить нашему народу. Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда Чечня [станет] для них запретной территорией, так же как и для террористов, экстремистов. Потому что эти <правозащитники> являются провокаторами", - заключил Кадыров.

Жители Чечни спрогнозировали последствия заявлений Кадырова

Заявления главы Чечни, который также затронул тему ношения бород молодыми людьми и потребовал от силовиков "знать, чем занимается каждый человек", чреваты новым витком напряженности и насилия в республике, заявили местные наблюдатели корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе. Массовые задержания молодых людей с бородами прошли, в частности, в марте 2017 года после нападения на КПП Росгвардии в Наурской.

"Подобного рода заявления со стороны руководства республики выливаются, как правило, в "охоту на ведьм". Мишенями для его вчерашних нападок в очередной раз стали те, кто носят бороды, правозащитники, те, кто пишет что-то не то и не туда, а в целом все, кто недоволен происходящим в республике. К чему это все приведет, догадаться нетрудно - будут отлавливать бородачей, по всем каналам и СМИ начнется травля инакомыслящих, а силовики в очередной раз получат карт-бланш на любые действия", - сказал бывший работник одного из республиканских ведомств Абуязид корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики воспринимают такие заявления и установки Кадырова как сигнал к действию, отметила местная активистка Марина.

"Правоохранители будут стремиться "дать результат", а к чему это приводит, жителям республики рассказывать не надо. Думаю, общая ситуация в республике ухудшится. К тому же Кадыров ясно дал понять, что не позволит правозащитникам дальше здесь работать, это тоже серьезный сигнал", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".