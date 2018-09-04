Семьи участников атаки на силовиков изгнаны из Чечни

04 сентября 2018, 19:24

Члены семей участников нападения на полицейских 20 августа покинули Шали под давлением силовиков, рассказали местные жители. Согласно подсчетам "Кавказского узла", этот случай стал шестым за два года, когда родственники участников подполья и людей, которых власти причислили к боевикам, вынуждены были покинуть свои дома.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном подростками были совершены нападения на силовиков. По официальным данным, четверо нападавших были убиты, еще один скончался в больнице после самоподрыва. Ответственность за нападения взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Силовики задержали взрослых мужчин из семей участников нападения, а также допрашивали людей из круга общения убитых. В Шалинском районе Чечни были организованы массовые допросы подростков. По данным местных жителей, власти готовили сход для публичного осуждения и выдворения из республики семей участников нападения.

Из Шали были изгнаны семьи подростков, убитых при нападении на силовиков, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Все семьи (убитых молодых людей) уехали из Шали, это случилось в конце минувшей недели. Такое требование было выдвинуто силовиками. Изначально готовился большой сход, который должен был пройти в Доме культуры или мечети, но этого не случилось, возможно, потому, что дело получило большую огласку", - заявил родственник одной из покинувших Шали семей.

Эту информацию подтвердил и Аслан, представитель одной из неправительственных общественных организаций. "Семьи этих убитых ребят действительно изгнаны. Все они, насколько я знаю, покинули пределы республики. Это не оглашается. Вообще все, что связано с этим случаем, табуировано. Сход или собрание, насколько я знаю, действительно планировались, но информация разошлась в Интернете и, скорее всего, именно из-за этого его не стали проводить", - заявил Аслан.

Жители Шали назвали благополучными семьи убитых подростков

Все участники нападений на силовиков были из семей сотрудников администрации, педагогов и медицинских работников, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Шали.

"Это большой шок для всех. Все убитые были из вполне благополучных и достаточно обеспеченных семей", - подчеркнул житель Шалинского района Хаважи.

Бывший заместитель мэра города Шали Рамзан Мусаев, чей сын, Магомед Мусаев, был назван организатором нападения на силовиков, публично проклял его в эфире чеченской гостелерадиокомпании. По данным Daily Storm, в 2016 году М.Мусаева задерживали вместе с участниками группировки Имрана Дацаева, которого власти Чечни связали с "Исламским государством"*. 18-летний Магомед Мусаев был самым старшим из участников нападения. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Практика выселения действует вопреки словам Путина

Несмотря на осуждение президентом России практики коллективной ответственности в Чечне, выселение семей боевиков продолжается. Согласно подсчетам "Кавказского узла", выселение из Шали стало как минимум шестым в Чечне случаем, когда родственники людей, обвиняемых властями в произошедших с 20 августа 2016 года атаках, вынуждены были покинуть свои дома.

5 декабря 2014 года глава Рамзан Кадыров заявил о введении принципа коллективной ответственности - а именно выдворения из Чечни и сноса домов - для семей членов вооруженного подполья. 13 дней спустя телеведущая Ксения Собчак подняла этот вопрос на пресс-конференции Владимира Путина. "Как правило, родственники людей, которые совершают теракты, знают об этом. Но это не дает права никому, в том числе руководителю Чечни, на досудебные расправы", - заявил тогда президент России.

Чаще всего изгонялись члены семей жителей Чечни, чья причастность к вооруженному подполью была подтверждена записанными самими участниками атак видеообращениями, руководством ИГ*, либо данными силовых структур. Так, в декабре 2016 года после атаки в Грозном, ответственность за которую взяло ИГ*, в Чечне прошли сходы жителей сел Ачхой-Мартан и Пригородное, после чего члены семей участников вооруженного подполья были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, мужчины из семьи еще одного участника атаки уехали из Грозного в отдаленные села в связи с объявленной им кровной местью.

После перестрелки в Шали в январе 2017 года, когда были убиты два полицейских и три человека, которые по официальной версии, находились в розыске за участие в подполье, также прошел сход. В результате мужчины из семей предполагаемых боевиков покинули дома.

Однако, как минимум в одном случае, не было опубликовано документальных доказательств причастности к подполью людей, чьи родственники были выселены. В январе 2017 года Рамзан Кадыров заявил о задержании в Цоци-Юрте подозреваемых, которые готовили захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Среди задержанных был, в частности, родственник убитого лидера подполья Исы Мускиева. В итоге семья Махмы Мускиева была изгнана из села. По словам жителей Цоци-Юрта, Мускиевых вынудили уехать силовики, хотя односельчане были против этого.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.