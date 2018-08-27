Главное о деле Оюба Титиева

“Кавказский узел” в краткой справке собрал самую важную информацию о деле правозащитника Оюба Титиева, которого судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. А в видео "В тюрьму за наркотики: как шьют дела в Чечне" рассказывается, почему правозащитника отправили за решетку и как в принципе власти Чечни ведут борьбу с несогласными.

Кто такой Оюб Титиев

Оюб Титиев возглавил грозненское представительство “Мемориала” в 2009 году, после убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. В Правозащитном центре “Мемориал” Титиев работает с 2000 года, занимаясь защитой прав жителей Чечни. Предки Оюба Титиева — одни из первых поселенцев предгорного села Курчалой в Чечне. Однако сам он родился в Киргизии, куда его семья попала в ходе массовой депортации чеченцев в марте 1944 года. Вернувшись в Курчалой, Титиев работал школьным учителем физкультуры, а затем посвятил свою жизнь защите прав жителей республики.

Как задержали Титиева

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - вначале сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. При первом задержании силовики заявили, что в его машине найдены наркотики. Его доставили в РОВД, где Титиев указал, что его задержание происходило с нарушением закона — в отсутствие понятых. Правозащитника заставили сесть в машину и доехать вместе с силовиками до того места, где его задержали в первый раз. Там правозащитника опять остановили полицейские, на этот раз с понятыми - и пакет наркотиков изъяли во второй раз.

Как Титиева бросили за решетку

Оюб Титиев настаивает, что наркотики ему были подброшены. Также, по его словам, один из силовиков в ходе задержания убеждал его дать признательные показания. Однако 11 января Шалинский горсуд, несмотря на доводы Титиева об абсурдности заявлений силовиков, вынес решение о его аресте. Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны. За решеткой правозащитник находится уже восемь месяцев. 24 августа Титиеву исполнился 61 год, свой день рождения он встретил в СИЗО.

Титиева задержали после слов “Лорда”

За неделю до задержания Титиева на официальном сайте парламента Чечни появилось заявление спикера Магомеда Даудова, более известного по позывному “Лорд”. В своем заявлении Даудов напрямую связал санкции США и блокировку аккаунтов главы Чечни Кадырова в соцсетях (Instagram и Facebook) c деятельностью правозащитников в Чечне. В заключение Даудов открыто призвал к преследованию и расправе над “этими врагами народа”. “С врагами народа следовало бы “Салам Алейкум” и всё”, - заявил Даудов.

Титиев расследовал казнь в Чечне

Весь 2017 год Оюб участвовал в расследовании массовой казни жителей Чечни. В ночь на 26 января 2017 года в республике были казнены не менее 27 человек, задержанных в связи с нападением на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. Об этом написала “Новая газета”, однако Следственный комитет России проводить расследование не стал. Журналистка “Новой газеты” Елена Милашина назвала расследование Оюба Титиева главной причиной его уголовного преследования. “Он мог делать то, в чем ограничены сегодня все приезжие в Чечню журналисты и правозащитники. Он мог говорить с людьми, живущими в республике. В этом смысле задержание Оюба и его уголовное преследование — удар”, - заявила Милашина.

Несогласных преследуют по “наркоманским” статьям

Уголовное преследование Титиева почти полностью идентично делам корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева и президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, который провел неугодную Рамзану Кадырову конференцию о сталинской депортации. Оба были осуждены по сфабрикованным делам о хранении наркотиков. При этом, Чечня занимает третье место в стране по приросту зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. “Только незнакомый с чеченскими реалиями наблюдатель может поразиться, с какой уверенностью в том, что в суде все «прокатит», работает следствие, назначая наркоманом кристально честного человека, семьянина, мусульманина, при этом не имея железобетонных доказательств”, - отмечает журналистка Зоя Светова.

Кадыров назвал Титиева “врагом народа”

Глава Чечни впервые высказался по делу Титиева спустя неделю после задержания правозащитника. В ходе совещания с силовиками Кадыров обрушился с критикой на правозащитников в Чечне. По словам Кадырова, правозащитники - «враги народа», так как занимаются «стукачеством» и дискредитируют свой народ. “Таким людям нет места в Чечне”, - сказал Кадыров. “Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали. Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. ”, — заявил он на одном из совещаний, которое транслировало чеченское телевидение.

За Титиева вступился весь мир

В поддержку Титиева действительно высказались многие правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders, Лига прав человека, Всемирная организация против пыток. Резолюцию по делу Оюба Титиева принял Европарламент. Главы большинства фракций бундестага Германии вступились за Оюба Титиева в письме, направленном в посольство России. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова призвала передать расследование дела Оюба Титиева на федеральный уровень. С таким же призывом выступил и председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. В мае с аналогичной просьбой к президенту Путину обратилось более 60 российских деятелей культуры.





Дело Титиева не отдали в Москву

Защита Оюба Титиева настаивала на переносе дела в столицу. Адвокаты подчеркивали, что высказывания Рамзана Кадырова о правозащитнике нарушают презумпцию невиновности и влияют на решение судьи. Однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайства защиты о переносе дела. Процесс по делу Титиева проходит с 19 июля 2018 года в Шалинском горсуде. Интересно, что именно этот суд в 2016 году приговорил к трем годам лишения свободы корреспондента “Кавказского узла” Жалауди Гериева.





Приговор вынесут к концу года

По прогнозу адвокатов Оюба Титиева, суд по его делу продлится еще несколько месяцев. После окончания допроса своих свидетелей, сторона обвинения будет предъявлять суду письменные доказательства, вещественные доказательства. Будут оглашаться результаты экспертиз, протоколы и другие документы, указанные в обвинительном заключении. Только после этого начнется допрос свидетелей защиты.





Свидетели ничего не помнят

По словам адвоката Марины Дубровиной, обвинение заявляло о планах допросить 65 свидетелях. По состоянию на 26 августа тридцать из них уже допросили, осталось еще 35. При этом, адвокат не стала уточнять количество свидетелей защиты, которых планируется допросить, сославшись на интересы дела. “В ходе допроса свидетелей обвинения не выяснились новые подробности о задержании Оюба. Все как раз наоборот - Оюб дает очень подробные показания по поводу своего задержания, а свидетели ничего не знают и ничего не помнят. У нас сложилось такое впечатление, что некоторые из свидетелей вообще не были допрошены, они просто подписали то, что следователь написал”, - рассказала “Кавказскому узлу” Дубровина.

Все видеозаписи были стерты

Из машины Оюба Титиева в момент задержания пропал видеорегистратор, благодаря которому легко бы удалось доказать, что правозащитника силовики дважды необоснованно задержали. При этом отсутствуют и видеозаписи того, как Титиева привезли после задержания в РОВД. “Через дорогу от РОВД местный банк, телеоператор, администрация. И там понатыкано невероятное количество видеокамер. Полицейские категорически настаивают, что машина приезжала один раз”, - отмечает адвокат Илья Новиков. Защитник подчеркивает, что все видеозаписи отсутствуют. “Убеждающим обстоятельством должно быть то, что все видеозаписи оказались стерты”, - сказал Новиков.

Титиев пожаловался в ЕСПЧ

В начале июля Оюб Титиев подал в Страсбургский суд жалобу на нарушение его прав на свободу, а также заявил о политических мотивах его уголовного преследования. По словам адвоката Петра Заикина, процессом непосредственно занимаются сотрудники “Мемориала”, а защита содействуют в подаче жалоб. В частности, в своей жалобе юристы указали, что протокол задержания Оюба Титиева был составлен лишь спустя 11 часов после того, как он был фактически лишен свободы. Адвокат Марина Дубровина сообщила “Кавказскому узлу”, что жалоба Титиева уже зарегистрирована в Европейском суде по правам человека.

Семья Титиева уехала из Чечни

Семье руководителя чеченского “Мемориала” после его задержания пришлось уехать из Чечни. Такое решение было принято из соображений безопасности, потому что семье не прекращают поступать угрозы, пояснил адвокат Заикин. Он отметил, что с помощью угроз полицейские хотят добиться от Титиева признательных показаний. По информации Елены Милашиной в конце января “был вынужден бежать за пределы республики и выйти из дела Оюба Титиева адвокат Аслан Тельхигов”.

Титиев попросил силовиков не лгать