Полицейские рассказали суду о появлении Титиева в РОВД

17 августа 2018, 03:08

Допрошенные в суде по делу Оюба Титиева сотрудники Курчалоевского РОВД подтвердили слова своих коллег о том, что камеры в отделе в день задержания правозащитника не работали.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. На заседании 16 августа следователь Курчалоевского РОВД Муратов не смог подтвердить суду, что понятые детально наблюдали за осмотром машины Оюба Титиева.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он не признает вину, заявляя, что наркотики ему подбросили. Титиев подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение его права на свободу, а также на политические мотивы уголовного преследования.

После следователя Муратова суд допросил 16 августа старшего оперативного дежурного РОВД Магомеда Хачукаева и помощника оперативного дежурного Магомеда Касумова, сообщил присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Магомед Хачукаев рассказал суду, что дежурил в день задержания Титиева 9 января и получил информацию о "подозрительном пакете" в машине правозащитника от сотрудника ГИБДД Гараева, который остановил автомобиль. По словам свидетеля, он довел эту информацию до руководства и на место выехала следственно-оперативная группа. После этого Титиева вместе с его автомобилем доставили в отдел.

Свидетель также заявил, что система видеонаблюдения в РОВД не работала с конца декабря до середины или конца января - по словам Хачукаева, в этот период были постоянные перебои с подачей электричества и "какая-то аппаратура сгорела", сообщил ПЦ "Мемориал" в своем Telegram-канале.

По версии защиты, в день задержания Титиева дважды привозили в отдел полиции. По данным адвокатов, именно факт повторного доставления в полицию Титиева доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано. Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации.

Свидетель Касумов сообщил, что дежурил 9 января вместе с Хачукаевым, подтвердив его показания о звонке с сообщением про остановленный автомобиль и отправке следственно-оперативной группы на место происшествия.

По словам Касумова, Оюба Титиева после доставления в РОВД завели на короткое время в дежурную часть. Титиев, как утверждает свидетель, мог свободно перемещаться по отделу и вел себя спокойно, не выражая возмущения. Касумов отметил, что телесных повреждений на нем не было. На вопрос Оюба Титиева о том, во что он был одет в тот день, полицейский заявил, что на правозащитнике была футболка. "Тебя не удивило что в январе, зимой я был в футболке?" - спросил Титиев. "Нет, а что там удивительного. И вообще прошло уже полгода я эти детали не помню", - сказал Касумов.

Помощник дежурного подтвердил, что видеокамеры в отделе не работали, но не сумел назвать причину их поломки. На большинство вопросов защиты свидетель Касумов ответил фразами "не помню" и "не знаю".

19 июля защитники Титиева спрашивали всех свидетелей о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. Все семеро допрошенных свидетелей тогда показали, что никогда не носили черную форму с нашивками ГБР и не видели никого из коллег в такой форме. По словам Оюба Титиева, в черной форме с такими нашивками были силовики, которые задержали его и доставили в Курчалоевское РОВД.

И Хачукаев, и Касумов заявили, что никогда не видели в отделе людей в форме с нашивками ГБР и автомобилей камуфлированного окраса. По словам Титиева, задержавшие его люди передвигались на автомобилях, окрашенных в цвет зеленого камуфляжа.

На сегодняшний день суд допросил 30 свидетелей обвинения. Следующее заседание по делу Оюба Титиева назначено на 10.00 мск 27 августа.

Комментариями сторон процесса относительно показаний свидетелей Хачукаева и Касумова "Кавказский узел" пока не располагает.

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