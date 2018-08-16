Суд допросил следователя по делу Титиева

16 августа 2018, 12:52

Следователь Курчалоевского РОВД не смог сегодня подтвердить суду, что понятые детально наблюдали за осмотром машины Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева Шалинский горсуд рассматривает с 19 июля. 15 августа эксперт Исмаил Демельханов рассказал суду, как участвовал в изъятии марихуаны из машины Титиева, но не смог объяснить другие обстоятельства его задержания. Сотрудник ГИБДД Алихан Гараев рассказал суду, как остановил автомобиль Оюба Титиева, увидел в машине марихуану и вызвал следственную группу. Гараев присутствовал при задержании, но не принимал в нем активного участия, которое теперь себе приписывает, заявили сам Оюб Титиев и адвокат Марина Дубровина.

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он не признает вину, заявляя, что наркотики ему подбросили. Титиев подал в ЕСПЧ жалобу на нарушение его права на свободу, а также на политические мотивы уголовного преследования.

Сегодня суд допросил в качестве свидетеля обвинения следователя Курчалоевского РОВД Муратова. Он рассказал, что 9 января прибыл в составе опергруппы на окраину села Курчалой, где, по словам дежурного, был обнаружен подозрительный пакет. На месте были сотрудники полиции, но какого подразделения, свидетель, по его словам, не помнит, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Когда группа прибыла на место, у машины Титиева были открыты пассажирская дверь, капот и багажник, рассказал Муратов. По словам свидетеля, он сказал полицейским, что ему нужны понятые, в течение часа ему предоставили двоих гражданских. До приезда понятых Муратов, по его словам, никаких мероприятий не проводил, а изучал обстановку. Документы у понятых следователь не проверял, а данные внёс в материалы с их слов, рассказал суду свидетель.

Пакет, по его словам, находился под пассажирским сиденьем, его было видно. При этом следователь не спрашивал у сотрудников полиции, трогали ли они этот пакет и не подложили ли они его в машину. Титиев в свою очередь не ответил на вопрос, его ли этот пакет и как он там появился, сообщил Муратов.

Он не исключил, что мог "что-то подвинуть или убрать, чтобы пакет стал виден", но "точно не помнит". Однако, когда увидел пакет, то попросил эксперта сфотографировать. Где во время осмотра находились понятые, следователь, по его словам, не видел, так как "глаз на спине нет", но уточнил, что они "стояли где-то сзади".

На вопрос адвоката Ильи Новикова, почему свидетель уверен, что понятые видели все происходящее, если он стоял к ним спиной и наклонился, чтобы достать пакет, Муратов ответил, что сообщил понятым об их праве наблюдать за происходящим. Вещество на коврике в машине Муратов, по его словам, заметил сам, без чьей-либо подсказки.

При проверке документов, когда Оюб Титиев искал полис в бардачке, Алихан Гараев увидел на переднем коврике вещество растительного происхождения, а затем пакет под сиденьем. Титиев сказал, что не знает, что это и откуда, Гараев вызвал следственно-оперативную группу и послал одного из своих сотрудников за понятыми, рассказал 15 августа суду Алихан Гараев.

О том, что Оюба Титиева кто-то задерживал, Муратову, по его словам, не говорили, и сам он не говорил Титиеву, что тот задержан. Сотрудников полиции, присутствовавших на месте, свидетель, по его словам, "знал в лицо, но не по именам", и фамилии сотрудников, остановивших машину Титиева, не записал, а в РОВД после подписания протокола вернулся с экспертом и дознавателем на той же машине, на которой приехал. На месте ещё остались сотрудники полиции, уточнил Муратов.

19 июля защитники Титиева спрашивали всех свидетелей о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. Все семеро допрошенных свидетелей тогда показали, что никогда не носили черную форму с нашивками ГБР и не видели никого из коллег в такой форме. По словам Оюба Титиева, в черной форме с такими нашивками были силовики, которые задержали его и доставили в Курчалоевское РОВД.

Машину Титиева доставили в РОВД и опечатали, при этом присутствовали эксперт и понятые, а Титиева при этом не было, сообщил он. Следователь уточнил, что рапорт о выезде писал, но процессуальное решение не принимал, а материалы передал в дежурную часть.

Илья Новиков поинтересовался, почему Оюб Титиев поехал в РОВД, если не был задержан. "Это же его автомобиль", - ответил Муратов, пояснив, что "самого Титиева не доставляли, доставляли только его машину", сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

Отметим, что 15 августа в Старопромысловском суде Грозного прошло также судебное заседание по продлению меры пресечения Оюбу Титиеву. Заседание, назначенное на 10.00 мск началось с опозданием в 40 минут.

В суд приехали все адвокаты Титиева - Марина Дубровина, Петр Заикин и Илья Новиков. Ходатайство следователя о продлении на месяц срока содержания Титиева под стражей рассмотрел судья Владимир Хлыстунов, передал корреспондент "Кавказского узла".

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