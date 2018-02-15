Защита Титиева лишена возможности изучить записи видеокамер

15 февраля 2018, 21:33

Следователи сообщили адвокату Оюба Титиева, что камеры в отделе полиции, куда правозащитника доставили после задержания, в тот день не работали. Дело Титиева лишено важнейших доказательств, прокомментировал ситуацию Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение, заявив, что наркотики подбросил силовик. 7 февраля адвокат сообщил, что дело Титиева передано из полиции в управление СКР по Чечне.

По версии силовиков, ни одна из камер в отделе полиции в день задержания правозащитника не работала, говорится в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" сообщении Правозащитного центра "Мемориал". "Похоже, не видать нам важнейших доказательств по делу - записей с камер видеонаблюдения в Курчалоевском РОВД", - резюмировали правозащитники.

По состоянию на 22.15 на сайтах управления СКР и МВД по Чечне сообщений о том, что камеры в Курчалоевском РОВД в день задержания Титиева не работали, не опубликовано.

Защита Титиева добивалась изъятия записей с видеокамер отдела полиции, куда правозащитника привезли после задержания в Курчалое 9 января. По информации адвокатов, Титиева в тот день привозили в отдел полиции дважды, и именно факт его повторного доставления доказывает, что дело о хранении наркотиков сфальсифицировано.

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